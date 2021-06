Den richtigen Umgang mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz erlenen

Weitere Artikel zum Thema::

Brennstoffemissionshandelsgesetz tritt am 01.01.2021 in Kraft? welche Auswirkungen hat dies- Am 01. Januar 2021 tritt das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) in Kraft. Die Einführung der CO2-Bepreisung für Brennstoffe in Form eines nationalen Emissionszertifikatehandels ist ein zentrales Instrument der Bundesregierung zur Erreichung ihrer Klimaziele für 2030. Unter den neuen nationalen Zertifikatehandel fallen Emissionen fossiler Brennstoffe, die nicht über den europäischen Emissionshandel (EU-ETS) erfasst sind. Dies sind in erster […]...

Online-Seminar zum Brennstoffemissionshandelsgesetz 2021 Das am 27. November 2020 stattfindende Online-Seminar zum BEHG 2021 ist bereits ausgebucht. Ein weiterer Termin wird am 15. Dezember 2020 angeboten....

Brennstoffemissionshandelsgesetz 2021? Online-Seminare Das neue Brennstoffemissionshandelsgesetz trat am 01. Januar 2021 in Kraft. Dadurch werden in den nächsten Jahre die Brennstoffkosten deutlich steigen. Das dürfte durch die höheren Benzinkosten an der Tankstelle aufgefallen sein. Die neue CO2-Bepreisung wird erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit fossil betriebener Heizkessel und KWK-Anlagen haben. Viele Fragestellungen rund um die konkrete Administration, die Abgrenzung […]...

BEHG-Online-Seminar Ende März Zu Beginn des neuen Jahres tritt das neue Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) in Kraft. Durch die Einführung der der CO2-Bepreisung für Brennstoffe in Form eines nationalen Emissionszertifikatehandels werden die Brennstoffkosten in den nächsten Jahren deutlich steigen. Viel Fragestellungen rund um die konkrete Administration, die Abgrenzung zum Treibhausemissionshandelsgesetz sowie die Möglichkeiten und Grenzen der Weitergabe der CO2-Bepreisung auf die Endkunden scheinen ungeklärt. […]...