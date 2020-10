Daring Cities: Führende Persönlichkeiten aus Städten weltweit zeigen bei der größten Zusammenkunft für Städte zum Thema Klimawandel entscheidende Aktionen

Donnerstag, 5. Juni 2014, 21.00 Uhr, 3sat Erstausstrahlung Schon jetzt leben mehr Menschen in Städten als auf dem Land, in den nächsten Jahren werden weltweit weitere Millionen von Menschen in Städte ziehen. Sie verknüpfen mit dem Stadtleben die Hoffnung auf Wohlstand, Wachstum und Fortschritt - oder zumindest auf etwas bessere Lebensverhältnisse. Das ist aber nur eine Seite - denn Städte werden so Moloche mit gewaltigen sozialen und ökologischen Prob...