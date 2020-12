Circular360 wird bunt

Erstellt von Presse Allgemein

Geschlossener Materialkreislauf wird zum Standard ? damit setzt Pöppelmann TEKU® jetzt neue Maßstäbe. Das Inline-Sortiment, bestehend aus vielen erfolgreichen Pflanztopfserien, gibt es nun in allen Trendfarben in der ressourcenschonenden Ausführung Circular360.

Pflanztöpfe in allen Farben ? jetzt viel ressourcenschonender

Pöppelmann TEKU®kann auch bunt! Der Spezialist für Produkte für den Erwerbsgartenbau hat jetzt das Inline-Pflanztopf-Sortiment in unvergleichlicher Farbpalette als kreislaufschließende Alternative in der Kategorie Circular360 im Programm ? damit wirklich nichts mehr gegen Ressourcenschonung spricht. Kunden haben bei vielen gängigen Serien und Größen die Wahl zwischen Circular blau/grau, Circular ton/grau, Circular taupe/grau, Circular brombeer/grau, Circular pink/grau, Circular grün/grau, Circular rot/grau, Circular lavendel/grau, Circular weiß/grau, Circular orange/grau und Circular gelb/grau.

Der Pöppelmann-Effekt: Echte Kreislaufwirtschaft mit Circular360

Die ressourcenschonenden Pflanztöpfe der Kategorie Circular360 wurden im Rahmen der Initiative PÖPPELMANN blue® entwickelt, die alle Aktivitäten der Pöppelmann Gruppe für einen geschlossenen Materialkreislauf bündelt. Die Artikel werden, unter Hinzufügung von Farbe und Additiven, aus 100 Prozent PCR HW hergestellt, also Post-Consumer-Recycling-Material aus der Gelben Tonne, dem Gelben Sack oder anderen haushaltsnahen Wertstoffsammlungen. Nach Gebrauch sind sie zu 100 Prozent recyclingfähig ? und schließen damit den Materialkreislauf. Alle Produkte der Kategorie Circular360 lassen sich gut bedrucken und sind mehrfach zertifiziert: Das Siegel des Instituts cyclos-HTP bestätigt, dass die TEKU®Pflanztöpfe im Dualen System und in vergleichbaren Systemen zu 100 Prozent recyclingfähig sind. Dazu tragen sie das Umweltzeichen Blauer Engel für den Einsatz von Recyclingkunststoff sowie das RAL-Gütezeichen, das die Herstellung aus Rezyklaten, die aus den Wertstoffsammlungen Gelber Sack oder Gelbe Tonne gewonnen werden, garantiert.

