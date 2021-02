CHG-MERIDIAN ermöglicht erstmals klimaneutrales IT-Leasing

– „carbonZER0“ in 27 Ländern für Kunden verfügbar

– Grüne Finanzierungsoption gestaltet Investitionen in IT-Infrastruktur klimaneutral

– CO2-Kompensationszahlungen fließen in zertifizierte Klimaschutzprojekte

CHG-MERIDIAN bringt mit carbonZER0 erstmals eine „grüne“ Finanzierungsoption auf den Markt, mit der Unternehmen ihre IT-Investitionen klimaneutral gestalten können – und zwar international. Der neue Service, den der herstellerunabhängige Technologiemanager in 27 Ländern anbietet, kompensiert die Kohlenstoff-Emissionen, die bei der Produktion, dem Transport sowie bei der Nutzungs- und Nachnutzungsphase von IT-Geräten entstehen. Damit ermöglicht CHG-MERIDIAN seinen Kunden, einen zentralen Bereich ihrer IT-Infrastruktur nachhaltig auszurichten.

Vermeidung von CO2-Emissionen wird wettbewerbsrelevant

„Umwelt- und klimafreundliches Handeln wird für Unternehmen zunehmend zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor. Viele unserer Kunden verfolgen ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele und schauen auch bei der IT-Beschaffung auf die Umweltauswirkungen ihrer Geräte. Hier spielt der Carbon Footprint eine wesentliche Rolle. Mit carbonZER0 haben wir eine einfache und zugleich umfassende Lösung geschaffen, die Investitionen in IT-Equipment klimaneutral und damit nachhaltiger macht“, erläutert Oliver Schorer, Mitglied des Vorstands und Chief Information Officer (CIO) bei CHG-MERIDIAN.

Als klimaneutral gilt ein Produkt, dessen CO2-Ausstoß berechnet und entweder komplett vermieden wird oder durch eine Zahlung an ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt ausgeglichen wird. Das Prinzip beruht auf dem Effekt, dass sich Treibhausgase gleichmäßig in der Atmosphäre verteilen – unabhängig vom Ort ihres Entstehens. Können Emissionen lokal nicht vermieden werden, lassen sie sich an anderer Stelle durch ein Klimaschutzprojekt ausgleichen, das nachweislich Treibhausgase einspart.

Mehrkosten liegen im Cent-Bereich

Beim CO2-neutralen Leasing ermittelt CHG-MERIDIAN, gemeinsam mit einem unabhängigen Partner, die Emissionshöhe für unterschiedliche Geräteklassen wie PC, Tablet oder Smartphone. Von der Herstellung über den Transport bis zum Stromverbrauch während der betrieblichen Nutzungs- sowie Nachnutzungsphase wird der CO2-Ausstoß in Euro umgerechnet und zur Leasingrate addiert. „Die Kosten, um die IT-Ausstattung klimaneutral zu stellen, liegen für ein Gerät monatlich im Cent-Bereich. Unsere Kunden können den Service einfach dazu buchen, ohne dass ihnen Zusatzaufwand entsteht. Sie bekommen von uns alles aus einer Hand – bis hin zu der Ausgleichszahlung in zertifizierte Klimaprojekte“, erklärt Oliver Schorer. Als schriftlichen Nachweis der eingesparten CO2-Emissionen erhält der Kunde ein Zertifikat. Das kann in TESMA®, dem Technologie- und Service-Management-System von CHG-MERIDIAN, digital eingesehen werden; zusammen mit den Informationen, welche Geräte klimaneutral sind.

Die Kompensationsleistungen aus dem CO2-neutralen Leasing von CHG-MERIDIAN gehen an vier Projekte, die den Klimaschutz auf unterschiedliche Weise fördern: Solarstrom (Namibia), Windenergie (Indonesien), Schutz des Regenwaldes (Peru) und Wasserkraft (Sri Lanka). Alle Projekte sind nach international anerkannten Standards zertifiziert und tragen zudem zu einer nachhaltigen Entwicklung in den Projektländern gemäß den Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen (UN) bei. CHG-MERIDIAN priorisiert aus den 17 SDGs die drei Aspekte „chancengerechte, hochwertige Bildung“, „bezahlbare, saubere Energie“ sowie „nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion“. Jedes ausgewählte Klimaprojekt zahlt auf mindestens zwei dieser Ziele ein.

carbonZER0 auf einen Blick:

CO2-neutrale Finanzierung von IT-Geräten

carbonZER0 ist das erste klimaneutrale Leasing für IT-Geräte, das sämtliche CO2-Emissionen von der Herstellung über den Transport bis zur Nutzungs- und Nachnutzungsphase durch Ausgleichszahlungen in Klimaschutzprojekte kompensiert.

CHG-MERIDIAN bietet diese Option als Komplettpaket an, das vielfältige Dienstleistungen umfasst:

– Ermittlung der anfallenden Emissionsmenge anhand einer TÜV-zertifizierten Berechnung

– Kompensation der Klimagase während der Herstellung, des Transports sowie der Nutzungs- und Nachnutzungsphase des IT-Geräts

– Auswahl der Klimaschutzprojekte nach international anerkannten Standards

– Schriftliche Nachweise über die eingesparten Treibhausgase, mit denen die Auftraggeber ihren positiven Beitrag zum Klimaschutz transparent darlegen können

– Garantie, dass die Einsparungen zum Ausgleich für CO2-Emissionen nur einmal verwendet und die entsprechenden Zertifikate anschließend über offizielle Register stillgelegt werden

