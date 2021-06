Brauchwasser-Warmwasser-Wärmepumpe

Europa 323 DK-EW: Warmes Wasser kostengünstig aus Erdwärme gewinnen Das Erfolgsmodell Europa 323 DK zur Brauchwasserbereitung bietet Ochsner jetzt auch als Variante zur Nutzung von Erdwärme an. Sie ist bisher die einzige Erdwärme-Brauchwasser-Wärmepumpe am Markt. Mit Erdkollektoren neben dem Fundament des Hauses ist die Wärmepumpe vor allem für Niedrigenergie- und Passivhaus-Neubauten eine sehr gute Lösung. ...

sup.- In den meisten Wohngebäuden wird die Warmwasserbereitung von der zentralen Heizungsanlage quasi im Nebenjob miterledigt. Gerade in Familienhaushalten können sich deshalb regelmäßige Dusch- oder Wannenbäder massiv bei der Höhe der jährlichen Heizkostenabrechnung bemerkbar machen. Es gibt heute aber eine Möglichkeit, die Heizung in Sachen Warmwasser durch eine äußerst sparsame Alternative komplett zu entlasten: Die […]...