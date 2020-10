Bayerischer Energiepreis 2020 für die Stadtwerke Rosenheim und die SolarNext AG

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

„Wir fühlen uns geehrt, den Bayerischen Preis 2020 zu erhalten“, freut sich Dr. Götz Brühl, Geschäftsführer der Stadtwerke Rosenheim. „Der Bayerische Energiepreis ist für uns Ermutigung und Ansporn in unseren Anstrengungen fortzufahren und auch anderen Stadtwerken unseren Erfahrungen zur Verfügung zu stellen.“

„Wir sind sehr stolz, ein solches Quartierskonzept unter Verwendung unseres chillii® Cooling Kits in unserer Heimatregion realisiert zu haben“, erklärt Frank Molter, Vorstand der SolarNext AG.

Ehrgeizige Ziele – fundiertes Konzept

Die Stadtwerke Rosenheim setzen auf eine nachhaltige sowie volkswirtschaftlich sinnvolle Energieversorgung und arbeiten seit Jahren konsequent an der Umsetzung ihrer ehrgeizigen Klimaschutzziele, dokumentiert in einem fundierten Energiekonzept. Die umweltfreundliche Kälteversorgung des Quartiers Bahnhof Nord ist die Weiterentwicklung des Gedankens, den Kunden stets energieeffizient und CO2-minimiert Kälte zur Verfügung zu stellen. Das Konzept wurde mit der hierzu beauftragten SolarNext AG aus Bernau entwickelt und umgesetzt.

(H)eis(s)-kalt kühlen ist der Ansatz

Statt wie oftmals üblich, elektrisch angetriebene Kompressionskältemaschinen mit relativ hohem Strombedarf und F-Gasen als Kältemittel einzusetzen, kommen in diesem Projekt überwiegend thermisch betriebene Absorptionskältemaschinen, die mit dem natürlichen Kältemittel Wasser arbeiten, zum Einsatz. Als Antriebsenergie wird Abwärme verwendet, die durch das ebenfalls von den Stadtwerken Rosenheim betriebene Müllheizkraftwerk im Sommer zur Verfügung steht. Damit wird vorhandene Wärme besser genutzt. Das Kältenetz hat das Potential sich später über die gesamte Innenstadt von Rosenheim zu erstrecken.

Energieeffizienz und CO2-Einsparung – nicht nur für Rosenheim

Der Strombedarf für die gesamten Absorptionskälteanlagen (inkl. Pumpen und Rückkühlwerk) ist bis zu 90 % geringer als bei Kompressionskälteanlagen, die CO2-Emissionen sind im Vergleich zu einer traditionellen Kälteanlage um ca. 85 % reduziert. Ein Konzept, welches – mit entsprechenden Anpassungen – auf andere Stadtwerke und Kommunen übertragbar ist. Die Stadtwerke Rosenheim hoffen, dass diese Option bei der Entwicklung von Quartierskonzepten und Verbundlösungen vermehrt evaluiert wird, so dass zukünftig in vielen anderen Kommunen in heißen Sommermonaten Wohnungs-, Arbeits- und Serverräume mit dieser nachhaltigen Lösung (h)eis(s)-kalt gekühlt werden.

Kälteversorgung ist klimafreundlich und preiswert möglich

Die Versorgung mit Kälte wächst in ihrer Bedeutung, da einerseits die Nachfrage steigt und andererseits die Kälte in großen zentralen Anlagen sehr viel effizienter erzeugt werden kann, als in Kleinanlagen. Dies erfordert die Errichtung von Kältenetzen, die die verschiedenen Kälteanlagen und Verbraucher mit einander verbinden. In Kombination mit der bestehenden Fernwärme entsteht hier ein System der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (KWKK), das langfristig die Innenstadt sehr umwelt- und klimafreundlich, aber auch preiswert und sicher mit Kälte versorgen kann.

Energiekonzept 2020 – Musterbeispiel für Sektorenkopplung

Die Integration von Strom, Wärme, Kälte und Wärmespeichern ist ein Musterbeispiel der Sektorenkopplung und gestattet es, sehr flexibel Erneuerbare Energie aus Wind und Solarstrom je nach Situation zu nutzen und zu ergänzen.

Weitere Artikel zum Thema:: Höchstes Jahresergebnis seit der Gründung der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH Die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH haben im Geschäftsjahr 2018 mit einem Nachsteuerergebnis in Höhe von 15,6 Mio. ? das letztjährige Rekordergebnis in Höhe von 9,2 Mio. ? auf den zweiten Platz verwiesen. Ausschlaggebend für dieses herausragende Ergebnis war der einmalige Effekt des Verkaufs der Energieversorgung Ottobrunn GmbH neben den Ergebnissen aus den Beteiligungen und Dienstleistungen. […]... Auszeichnung für innovativen und verantwortungsvollen Umgang mit Energie: Bayerischer Energiepreis 2016 Innovative Energietechnologien und kreative Energienutzung bilden die Grundlage für den intelligenten Umbau der Energieversorgung. Mit dem “Bayerischen Energiepreis” zeichnet die Bayerische Staatsregierung alle zwei Jahre entsprechende Innovationen aus. 2016 wird der Bayerische Energiepreis zum zehnten Mal vergeben. Bewerber können ihre Projektbeschreibung bis zum 18. März 2016 online unter www.bayerischer-energiepreis.de einreichen. “Mit dem Bayerischen Energiepreis prämieren […]... Verschiebung der EUROSOLAR-Konferenz “Stadtwerke mit Erneuerbaren Energien” in Kooperation mit der Stadtwerke Speyer GmbH, geplant für den 29.-30. April 2020 in Speyer EUROSOLAR e.V. und die Stadtwerke Speyer GmbH verschieben die Konferenz “Stadtwerke mit Erneuerbaren Energien? aufgrund der aktuellen Entwicklungen bei der Ausbreitung von COVID-19. Die Veranstalter sind sich Ihrer sozialen Verantwortung in der aktuellen Situation voll bewusst und folgen mit der Verschiebung der Konferenz den Empfehlungen der Bundesregierung, um die größtmögliche Sicherheit für alle Beteiligten zu […]... SolarNext mit neuem Projekt für thermisches Kühlsystem in Industrieproduktion Bernau, 20. Juli 2012. Die SolarNext AG, Bernau, System-Anbieter für thermische Kühlung, hat jetzt den Auftrag zur Errichtung eines thermischen Kühlsystems zur Optimierung der Betriebskosten in der Produktion eines Bauzulieferers im Ausbaugewerbe erhalten. Das vom Ingenieurbüro für Technische Gebäudeausrüstung IPH Klawonn.Selzer GmbH, Weimar, und der Solarnext AG konzipierte System ermöglicht, die Wärme eines Nahwärmenetzes in Kälte umzuwan... Stadtwerke Schwäbisch Hall passen die Trinkwasserpreise für 2020 an Die Stadtwerke Schwäbisch Hall ändern zum 1. Januar 2020 die Preise für Trinkwasser in ihrem Versorgungsgebiet. Gestiegene Bezugspreise sind die Ursache für die Erhöhung des Grundpreises. Der Verbrauchspreis bleibt stabil. Die Stadtwerke Schwäbisch Hall beziehen das Trinkwasser für ihr Versorgungsgebiet vom Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) und dem Zweckverband Biberwasserversorgungsgruppe. Die beiden Vorlieferanten erhöhen ab 2020 […]...