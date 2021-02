Ausgezeichnete Ressourcenschonung:

Erstellt von Presse Allgemein

Vertrauenswürdiges Umweltlabel für weitere Artikel aus dem Produktportfolio von Pöppelmann TEKU®: Spritzguss-Pflanztöpfe und Inline-Pflanztöpfe in vielen neuen Farben der Kategorie Circular360 sowie viele Marketing-, Verkaufs-, Transport- und Kulturtrays der KategoriePCR Recyclable sind nun Träger des bekannten und angesehenen Siegels.

Kunststoffanteil aus 100 Prozent PCR, zu 100 Prozent recyclingfähig

Circular360 ? das gilt jetzt auch für spritzgegossene Pflanztöpfe sowie im Inline-Verfahren produzierte Pflanztöpfe in vielen Trendfarben von Pöppelmann TEKU®. Gefertigt werden die Produkte von Pöppelmann TEKU®aus 100 Prozent Post-Consumer-Recycling-Material im eingesetzten Kunststoff, der aus haushaltsnahen Wertstoffsammlungen stammt. Die Pflanztöpfe sind nach Gebrauch zu 100 Prozent recyclingfähig ? und schließen damit den Materialkreislauf. Die Produkte aus dem Spritzguss-Sortiment, darunter die Vierkant-Topfserien MQD und MQE mit Etiketten-Arretierung, sowie die im Inline-Verfahren gefertigten Töpfe gängiger Serien und Größen, die jetzt auch in vielen Trendfarben erhältlich sind, dürfen dafür jetzt das Umweltsiegel Blauer Engel tragen. Das gilt auch für viele Marketing-. Verkaufs-, Transport- und Kulturtrays der Kategorie PCR Recyclable, welche Produkte beinhaltet, die aus 100 Prozent PCR (nicht spezifiziertes Post-Consumer-Recycling-Material aus z. B. DE, F, DK, NL, AT, CH, NO, GB) hergestellt werden und nach Verwendung ebenfalls vollständig recyclingfähig sind. Das Umweltsiegel garantiert, dass mindestens 80 Prozent des Produkts aus PCR besteht, zuzüglich Farbe und Additive.

Vertrauen in den Blauen Engel

Der Blaue Engel ist eine vom Staat initiierte und von einer unabhängigen Jury vergebene Kennzeichnung für Produkte, die im Vergleich zu anderen Produkten gleichen Nutzens umweltverträglicher sind. Er soll dem Käufer die Kaufentscheidung erleichtern. Bei der Vergabe wird der gesamte Lebensweg eines Produktes betrachtet. Dabei werden möglichst viele für das jeweilige Produkt in Betracht kommende Gesichtspunkte des Umwelt- und Gesundheitsschutzes berücksichtigt. Eine aktuelle Verbraucherumfrage[1], in Auftrag gegeben von der Pöppelmann GmbH & Co. KG, bestätigt die Vertrauenswürdigkeit: 96 Prozent der Befragten geben an, den Blauen Engel, seit über 40 Jahren das Umweltzeichen der Bundesregierung, zu kennen. 64 Prozent haben eine Vorstellung von seiner Bedeutung als Zeichen für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Damit unterstützt die Auszeichnung der Kategorien Circular360 und PCR Recyclable Kunden von Pöppelmann TEKU®aus dem Erwerbsgartenbau in der Kommunikation ihres Umweltengagements und bietet bewusst nachhaltig handelnden Verbrauchern einen echten Kaufanreiz.

[1]Studie ?Kreislaufwirtschaft: Verständnis, Kaufbereitschaft & Wahrnehmung?, konkret Institut für innovative Markt- & Meinungsforschung GmbH, 10/2020

Die Pöppelmann GmbH & Co. KG aus dem niedersächsischen Lohne ist einer der führenden Hersteller in der kunststoffverarbeitenden Industrie. Mit über 2.500 Mitarbeitern weltweit produziert das Unternehmen an fünf Standorten Standardprodukte und Sonderanfertigungen aus Kunststoff.

