Ausbildung in der Corona Pandemie

Hamburg-Wilhelmsburg. Für den Unterrichtsstart nach den Sommerferien hat die Berufsschule 13 am Inselpark (BS13) 50 Gesichtsmasken von Gasnetz Hamburg erhalten. Anni Tsoukala aus der Unternehmensentwicklung und Ausbilder Axel Enders übergaben die Spende jetzt an BS13-Lehrerin Ricarda Ogal. An der Schule lernen unter anderem 22 angehende Anlagenmechanikerinnen und -mechaniker aus dem Unternehmen. Insgesamt besuchen derzeit 30 […]...

Mit der weltweiten Ausbreitung von COVID-19 ist der Waldverlust in den Tropen massiv angestiegen. Wie eine aktuelle Untersuchung des WWF ergibt, stieg die Waldzerstörung in 18 untersuchten Ländern im März 2020 im Vergleich zu den Vorjahren um durchschnittlich 150 Prozent an. Insgesamt seien damit allein im März dieses Jahres rund 645.000 Hektar Tropenwälder verschwunden, was […]...