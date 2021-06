Aus Eins mach Zwei

Das Online-Weiterbildungsangebot von BHKW-Consult wurde erweitert. Bis Ende März werden noch ca. 7 Veranstaltungen zu unterschiedlichen BHKW- und Energiewende-Themen stattfinden. Dabei werden unter anderem Seminare zum BEHG 2021, zum Messstellenbetriebsgesetz und zur HOAI angeboten. Erstmalig ist auch ein Online-Rhetorik-Seminar geplant. Online-Seminare im März Die Online-Veranstaltungen zu ?Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen für KWK-Anlagenbetreiber? findet am 15. […]...

Die energie- und stromsteuerlichen Regelungen sind in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit von KWK-Anlagen von besonderer Bedeutung. Daher ist eine ausreichende Kenntnis dieser Regelungen und Vorgaben zwingend erforderlich. Die neuen Online-Seminare zum Energiesteuer- und Stromsteuerrecht vermitteln einen praxisorientierten Überblick über die aktuellen Regelungen. Dabei werden zuerst die Grundlagen und die Begrifflichkeiten erläutert. Anschließend werden die Pflichten […]...

In Bezug auf die Wirtschaftlichkeit von KWK-Anlagen sind die stromsteuerlichen Regelungen von besonderer Bedeutung. Eine ausreichende Kenntnis des Stromsteuerrechts und der diesbezüglichen Regelungen ist somit zwingend erforderlich. BHKW-Consult bietet seit Ende 2020 neben Präsenz-Veranstaltungen Online-Seminare an. Seit Kurzem wird auch die Veranstaltung zum Stromsteuergesetz Online angeboten. Das erste Stromsteuer-Online-Seminar wurde am 29. April 2021 durchgeführt […]...