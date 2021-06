ATEX – Seitenkanalverdichter – Geräte fördern Biogas

Erstellt von Presse Allgemein

Seitenkanalverdichter werden im Prozess der Erzeugung von Biogas sowohl zur Druckerhöhung als auch zur Absaugung genutzt. Wichtig für Anlagenbauer und Betreiber ist die genaue Kenntnis der ATEX – Zone im Einsatzbereich des Seitenkanalverdichters zu kennen und die entsprechend ausgestatteten Geräte zu verwenden. Der Einsatz von Geräten mit höherem Schutz als für die Zone vorgeschrieben ist, ist zulässig.

Bei der Beurteilung der ATEX-Zone sind zwei Einflussgrößen maßgebend. Erstens ist es die Art des möglicherweise auftretenden oder vorhandenen Brennstoffs. Hier wird nach Stäuben oder Gasen unterschieden. Zweitens ist es die Häufigkeit oder Dauer, in der eine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden sein kann. Bei der Auswahl der geeigneten Geräte kann SKVTechnik dem Kunden mit fachkompetentem Personal des jeweiligen Herstellers beratend zur Seite stehen. Für Kunden hat dieses Vorgehen Vorteile. Informationen werden vom Kunden direkt an den Hersteller der Seitenkanalverdichter übertragen. Hersteller können das vollständige Erfahrungspotential an Kunden weitergeben. Daraus entstehen enorme Synergieeffekte für beide Seiten.

In der gezeigten Abbildung ist das Fermentationsverfahren bei der Biogaserzeugung dargestellt. Im sogenannten Methan-Fermenter (siehe Abbildung) entsteht durch den Abbau der organischen Substanzen Methan. Der Fermenter ist luftdicht abgeschlossen, isoliert und kann beheizt werden. Das aus dem Fermenter entnommene Gasgemisch muss aufbereitet werden. Zum Transport des Gasgemisches ist Druck notwendig, der in der durch Seitenkanalverdichter erzeugt wird. Dazu wird aus einem luftdichten Fermenter mit Eigendruck Gas entnommen und verdichtet oder es wird in einem luftoffenen Fermenter Gas ausgepresst oder angesaugt. Der notwendige Druck wird durch einen ATEX-zugelassenen Seitenkanalverdichter erzeugt. Die Heizung des Fermenters/Bioreaktors dient zum Ausgleich der Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht und der jahreszeitlichen Unterschiede der Temperaturen. Auf der Abbildung können Leser die prinzipielle Anordnung eines Seitenkanalverdichters bei der Fermentation von Biomasse erkennen. Durch den Druck des Seitenkanalverdichters (saugend oder blasend) wird das Methangas aus dem Fermenter transportiert.

Einen weiteren Einsatzbereich des Seitenkanalverdichters an der Biogasanlage findet der Anwender bei der Unterstützung der Verbrennung des Gasgemisches zur Stromerzeugung. Hierbei werden die zu verbrennenden Gase während des Verbrennungsvorganges mit Luftsauerstoff vermischt bzw. angereichert. Der höhere Anteil an Sauerstoff führt zu wesentlich höheren Verbrennungstemperaturen und somit zu einem höheren Wirkungsgrad.

SKVTechnik handelt seit 2012 professionell mit Seitenkanalverdichter verschiedener Hersteller. Durch den besonderen Aufbau des Onlineshops liegt der Kundenvorteil darin, dass am Markt keine aufwendige Suche nach dem bestimmten Verdichter notwendig ist, sondern gezielt nach Parametern bei Seitenkanalverdichtern gesucht werden kann. Im Shop werden dann die zutreffenden Seitenkanalverdichter angeboten. Dies erfolgt herstellerneutral und unabhängig. Für die Suche nach ATEX – zugelassenen / zertifizierten Seitenkanalverdichtern gilt Gleiches.

Hohe Einkaufspreise, welche Kunden beim direkten Einkauf beim Hersteller haben, werden bei SKVTechnik durch Rabatte auf hohe Stückzahlen kompensiert. Kunden profitieren von den Einkaufsrabatten und sparen beim Einkauf.

Pressekontakt:

SKVTechnik

Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08525 Plauen

Tel.: 03741 2510951

Unternehmensprofil: SKVTechnik

SKVTechnik aus Plauen liefert in betriebsfertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen und Lüfter. SKVTechnik liefert ausschließlich Verdichter bzw. Lüfter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert (bei Bestellung im Online Shop). In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren von den guten Einkaufskonditionen.

