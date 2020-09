ANNEMARIE BÖRLIND launcht Naturkosmetik-Neuheit (FOTO)

lavera Naturkosmetik vergibt im Sommer 2015 im Rahmen des lavera Showfloor zum ersten Mal einen eigenen Fashion Award. Mit dem "lavera Green Fashion Award" sollen Designer, die sich mit der Produktion von nachhaltiger Mode beschäftigen, gefördert werden. Im Juli 2015 findet bereits zum 6. Mal der lavera Showfloor im Rahmen der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin statt. Ein Highlight in diesem Jahr ist die Vergabe eines Awards. Mit dem "lavera Green Fashion A...

Der Schwarzwälder Naturkosmetikhersteller BÖRLIND mit seinen Marken ANNEMARIE BÖRLIND – Natural Beauty und DADO SENS DERMACOSMETICS wurde zum dritten Mal mit dem GREEN BRANDS Award ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 14. November 2019 in Frankfurt statt. Die internationale GREEN BRANDS Organisation zeichnet ökologisch nachhaltige Produkte, Dienstleistungen und Unternehmen aus und verleiht in Zusammenarbeit mit unabhängigen […]...

Laverana, Hersteller von lavera Naturkosmetik, ist vom TÜV Rheinland nach dem ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften zertifiziert worden. Die Laverana ist das 1. Unternehmen außerhalb der Food-Branche, das nach dem ZNU-Standard zertifiziert ist und nimmt somit eine Vorreiterrolle ein. Auf der Zukunftskonferenz des ZNU Zentrums am 2. März 2016 in der Universität Witten/Herdeke wurde die Urkunde offiziell […]...

Einen besseren Zeitpunkt hätte es kaum geben können: Zum ersten Mal war die Laverana GmbH & Co. KG mit lavera Naturkosmetik Veranstalter des lavera Showfloor. Mit Fokus auf Eco-Fashion - "all models styled by lavera" - rundete lavera mit insgesamt 12 Eco-Fashion Schauen an drei Tagen - mit Fokus auf Europa - das Programm der Berlin Fashion Week ab. Gleichzeitig erhielt die Marke lavera, die seit 25 Jahren Natur pur und Schönheitspflege miteinander verbi...