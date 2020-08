AGR fordert Aussetzung des Kabotageverbots dort, wo heimische Spediteure keine Kapazitäten haben

Erstellt von Presse Allgemein

In den vergangenen Wochen zeigten Schwerpunktkontrollen des Bundesamts für Güterverkehr (BAG) Verstöße gegen die geltenden Kabotagebestimmungen auf. Die Arbeitsgemeinschaft Rohholz (AGR) kritisiert die Übertretungen, sieht sie aber symptomatisch für die ungelösten Probleme im Wald: Angesichts des weiterhin hohen Schadholzaufkommens fehlt es an Transportkapazitäten. Damit ist die Grundlage für eine erneute Aufhebung des Kabotageverbots nach wie vor gegeben. Diese sollte zeitlich befristet und ausschließlich für die Räumung von Kalamitätsgebieten gelten.

Die Verstöße gegen das seit diesem Jahr wieder geltende Kabotageverbot geben Anlass zur Neubewertung der Lage. In vielen Waldgebieten befinden sich nach wie vor große Mengen Schadholz, die eine ideale Grundlage für die Verbreitung von Schadinsekten bilden. Um das Käferholz zügig zu räumen, durften betroffene Betriebe im Zuge einer temporären Aufhebung des Kabotageverbots im vergangenen Jahr auch auf ausländische Transporteure zurückgreifen. Die geltende Kabotageregelung sieht vor, dass nach einer beladenen Grenzüberfahrt innerhalb einer Woche drei weitere Transporte unternommen werden dürfen, bevor der LKW in sein Ursprungsland zurückkehrt. Unter Beachtung dieser Vorschrift kaufen vor allem grenznahe Unternehmen auch in Nachbarländern Holz ein.

Die Sonderregelung, die den uneingeschränkten Einsatz ausländischer Spediteure zur Kalamitätsbewältigung erlaubte, ist zum 31. Dezember 2019 ausgelaufen, obwohl zu dieser Zeit in den Wäldern keine Anzeichen für eine Entspannung der Lage in Sicht waren. Der Zugewinn von Kapazitäten ausländischer Transporteure stellt aus Sicht der AGR vor allem dann ein wertvolles, temporäres Sicherheitsnetz dar, wenn die Schadholzmengen nicht mit ansässigen Transporteuren bewältigt werden können. Aus diesem Grund wandte sich die AGR mit einer entsprechenden Bitte bereits frühzeitig an das Bundesverkehrsministerium (BMVI). Unter dem Vorzeichen der anhaltenden, angespannten Lage sorgte das kommentarlose Auslaufen der Sonderregelung für große Planungsunsicherheiten bei den Betrieben der Branche. Während der klassische Speditionsbetrieb durch die Wirtschaftskrise erhebliche Einschränkungen hinnehmen musste, ist die Nachfrage nach Holztransporten, insbesondere in den Gebieten mit großen Waldschäden, nach wie vor hoch.

Neben einer befristeten Aufhebung der Kabotageregelung stellen auch Ausnahmen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot ein willkommenes Werkzeug bei der Bekämpfung von Kalamitäten dar. Im Zuge der Corona-Pandemie beschloss das BMVI eine umfangreiche Aufhebung, welche Ende August ausläuft. Aus Kreisen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) wurde verlautet, dass diese Regelung auch für Holztransporte noch bis Ende des Jahres verlängert werden soll.

Die Arbeitsgemeinschaft Rohholz e.V. (AGR) ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Unternehmen und Verbänden der Rohholz verbrauchenden Branchen in Deutschland und den angrenzenden Ländern. Die AGR setzt sich für eine effiziente und nachhaltige Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz ein. Dabei tritt sie in Dialog mit Vertretern aus Medien, Wirtschaft, Politik sowie Forschung und Lehre, um die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen für die stoffliche Verwendung von Holz zu verbessern. In Kooperation mit der Forstwirtschaft engagiert sich die AGR für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung, die im Einklang mit ökonomischen, ökologischen und sozialen Interessen steht.

Weitere Artikel zum Thema:: Anhaltende Kalamitäten auch 2020 befürchtet Trotz Regen Anfang Mai: die Niederschläge reichen nicht aus um die Wasserspeicher der Wälder nach einem viel zu trockenen April 2020 und den vergangenen Dürrejahren 2018/2019 aufzufüllen. Den Wäldern drohen weitere Folgeschäden. Die Branche steht weiterhin vor großen Herausforderungen und benötigt Unterstützung aus der Politik. Berlin, 19.05.2020: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) erreichte die Niederschlagshöhe im […]... FREIE WÄHLER warnen: Borkenkäfer bedroht heimische Wälder – Aiwanger fordert schnelles Handeln Trockenheit, Wärme – Borkenkäfer: Das Wetter sorgt für einen beängstigenden Befall heimischer Fichtenwälder mit den gefährlichen Forstschädlingen Buchdrucker und Kupferstecher. Schnelles Handeln von Staatsregierung und Waldbesitzern fordert deshalb Hubert Aiwanger, Fraktionsvorsitzender der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag: “Leider ist auch 2017 ein Borkenkäfer-Jahr, wie so viele davor. Der Befall mit Borkenkäfern trifft Staatswald und Privatwälder […]... Rittal Spediteure geben Gas Rittal vergibt erstmals Speditions-Awards... EnEV-Aussetzung wäre ein Irrweg Der Bundesverband Wärmepumpe e.V. kritisiert die Pläne von CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen, die Energieeinsparverordnung (EnEV) zeitweise auszusetzen. Das Bauen werde dadurch nicht günstiger, der Schaden für viele Unternehmen der Baubranche wäre jedoch enorm. Mit großer Sorge hat die deutsche Wärmepumpen-Branche Medienberichte zur Kenntnis genommen, denen zufolge CDU und FDP während der Koalitionsverhandlungen in Nordrhein-Westfalen […]... “Die großen, blauen Autos sind dort sehr beliebt” ALBA Group weltweit: Bosnien und Herzegowina...