100 Städte: Anbieterwechsel senkt Gaskosten um mehr als die Hälfte (FOTO)

– Singles sparen in den größten deutschen Städten durchschnittlich 131 Euro im Jahr – Familien reduzieren ihre Gasrechnung im Schnitt um 465 Euro jährlich – Anbieterwettbewerb senkt Gaspreis – Gesamtersparnis von 170 Mio. Euro im Jahr Der Gasanbieterwechsel lohnt sich: Ein Single in Pforzheim (5.000 kWh Jahresverbrauch) spart damit bis zu 43 Prozent seiner Gaskosten. […]...

– Über ein Drittel der Top 100 Städte mit hohem Sparpotenzial bei den Gaskosten in Hessen – Gasanbieterwechsel spart in Wermelskirchen (Nordrhein-Westfalen) 1.075 Euro im Jahr – Wechsel des Anbieters spart in den Top 100 Städten im Schnitt 712 Euro pro Jahr In Hessen sparen Verbraucher in besonders vielen Städten mehr als 40 Prozent der […]...