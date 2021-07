Älteste Glühbirne der Welt feiert 120. Geburtstag

In Livermore (Kalifornien) leuchtet seit 1901 in der Feuerwache ununterbrochen eine Glühbirne - zumindest bis zum 21. Mai 2013. Plötzlich waren die leuchtenden "ON"-Glühwendel dunkel....

In Livermore (Kalifornien) leuchtet in der Feuerwache eine besondere Glühbirne. Auch an Halloween 2014 taucht die 4 Watt-Glühlampe der "Centennial Bulb" die Feuerwache in bernsteinfarbenes Licht - und das nun bereits im 113. Jahr....