25 Jahre PV Modultechnologie

Erstellt von Presse Allgemein

Diese Woche ist es genau 25 Jahre her, dass unser CTO Lars Podlowski seinen Weg in der Photovoltaik begonnen hat. Mit dem Hintergrund eines Doktortitels in Halbleiterphysik und seinem Engagement in der Anti-Atomkraft-Bewegung war die logische Schlussfolgerung, dass er in der Solartechnik und genauer Photovoltaik seine berufliche Laufbahn verbringen wollte. Seit dem ersten Tag ist unser leitender Wissenschaftler Bernd Litzenburger an seiner Seite. Gemeinsam haben sie als Pioniere diesen Weg beschritten, zu einem Zeitpunkt als jedes PV-Modul fast ein Kunstwerk darstellte und eine industrielle Fertigung von PV Modulen noch in weiter Ferne lag.

Von 1996 bis 1999 führten sie mit der Solarwerk GmbH ein Start-Up im Bereich Modulherstellung, das dann von SOLON übernommen wurde. 15 Jahre haben Bernd und Lars gemeinsam bei SOLON Produkte und Technologien (weiter-)entwickelt und den SOLON Qualitätsanspruch formuliert, immer mit dem Ziel die Photovoltaik als Ganzes voranzubringen.

Von ihrer langjährigen PV-Erfahrung profitierte im Anschluss First Solars Unternehmensbereich „Tetrasun“ und später beim PI-Berlin konnten sie ihr Wissen als Berater bei weltweit führenden PV-Unternehmen einbringen.

Lars? und Bernds 25-jährige Erfahrung in der PV-Modultechnologie ist die Grundlage für die bewährte Qualität der PV-Module von SOLYCO.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM JUBILÄUM.

Das SOLYCO -Team ist seit 1996 im Bereich Photovoltaik-Module und Solarprodukte aktiv. Über 15 Jahre von 1999 bis 2014 haben wir die Produktstrategie und Qualitätsphilosophie des früheren deutschen Solarkonzerns SOLON maßgeblich mitgeprägt. Unsere Technologiegesellschaft SOLYCO Technology GmbH ist eine ehemalige SOLON-F&E-Gesellschaft, die unser CTO im Rahmen eines Management-Buyouts übernommen hat. Der frühere Spirit von SOLON als eines der innovativsten deutschen Solarunternehmen für hochwertige und langlebige Photovoltaikmodule lebt in der Marke SOLYCO fort.

