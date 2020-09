Zusätzliche Plätze für das GEG-Seminar in Potsdam

Am 16. September 2020 findet in Koblenz ein Intensivseminar zum Thema?Mieterstrom? statt. Im Fokus stehen PV-Anlagen bis 100 kW und BHKW-Anlagen bis 200 kW elektrischer Leistung....

Im September 2018 bieten BHKW-Consult und das BHKW-Infozentrum zum ersten Mal parallel in einem Hotel zwei Veranstaltungen an. Aufgrund der großen Nachfrage und der Erweiterung des Weiterbildungsangebotes von BHKW-Consult werden solche Parallelveranstaltungen zukünftig mehrmals pro Jahr angeboten. Die erste parallele Seminarveranstaltung findet vom 11.-13. September 2018 im Kongresshotel Templiner See in Potsdam statt. Am Dienstag, […]...