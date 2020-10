Zielsystem der ISO 50001:2018? neuer Online-Workshop der GUTcert Akademie ab November

Die ISO 50001:2018 fordert das systematische Ableiten von Zielen und Energiezielen auf strategischer und operativer Ebene, deren Umsetzung und das Nachverfolgen der Ergebniswirkung. Obwohl die ?Durchgängigkeit? des Zielsystems vom Kontext bis zu den operativen Maßnahmen eine wichtige Rolle einnimmt und auch verstärkt beim Auditieren begutachtet wird, werden Kontext und Aktionspläne in der Praxis häufig getrennt betrachtet.

Darüber hinaus werden regelmäßig ?Ziele? mit ?strategischen Zielen? und ?Energieziele? mit ?operativen Zielen? gleichgesetzt, was in der Folge immer wieder zu Missverständnissen und Problemen führt. Das Seminar hilft Ihnen dabei, Klarheit über die Begriffe zu gewinnen und ein zuverlässiges Ziel- und Steuerungssystem für Ihr Energiemanagement aufzubauen, das zum einen Normkonform ist, Ihnen aber auch hilft, Ihr Energiemanagementsystem bestmöglich an die Gegebenheiten Ihrer Organisation anzupassen.

Alle weiteren Information finden Sie auf der Kursseite ?Zielsystem der ISO 50001:2018 ? Vom Kontext über Energieziele zum Aktionsplan?. Erster Termin des halbtägigen Seminars ist der 17. November.

Sie haben Fragen zum Kurs oder zum sonstigen Schulungsangebot?

Die Zertifizierung von Integrierten Managementsystemen mit den Schwerpunkten Qualitätsmanagement, Umweltmanagement, Arbeitssicherheit sowie Energiemanagement ist das Hauptgeschäft der GUTcert. Weitere Kernkompetenzen der GUTcert sind die Verifizierung von Treibhausgasemissionen nach anerkannten Standards sowie die Zertifizierung der Nachhaltigkeitsanforderungen für Biomasse.

Als Mitglied der AFNOR Gruppe bietet die GUTcert ihre Zertifizierungsdienstleistungen im internationalen Netzwerk an, welches weltweit 28 Niederlassungen umfasst und mit 1.500 Auditoren und 20.000 Experten Kunden in über 90 Ländern betreut.

Die GUTcert Akademie bündelt das Fachwissen von Auditoren und anderen Experten, um Teilnehmern direkt anwendbare Kompetenzen mit nachhaltigem Mehrwert zu vermitteln.

