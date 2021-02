Xinxiang Bailu, ein chinesischer MMCF, verpflichtet sich zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen

Weitere Artikel zum Thema::

Delta verpflichtet sich zur Reduktion von Kohlenstoffemissionen und präsentiert 21 grüne Gebäude im Grand Palais in Paris, Frankreich Delta kündigt die Teilnahme an der Initiative „Road to Paris“ des Carbon Disclosure Projects (CDP) an und verpflichtet sich zur Reduktion der Stromintensität um 30% bis zum Jahr 2020, die an die bereits vom Unternehmen erreichte Reduktion um 50% in den vergangenen fünf Jahren anschließt. Delta Electronics wird aktiv an einer Reihe von Veranstaltungen teilnehmen, […]...

Delta verpflichtet sich zur Reduktion von Kohlenstoffemissionen und präsentiert 21 grüne Gebäude im Grand Palais in Paris, Frankreich Delta kündigt die Teilnahme an der Initiative «Road to Paris» des Carbon Disclosure Projects (CDP) an und verpflichtet sich zur Reduktion der Stromintensität um 30% bis zum Jahr 2020, die an die bereits vom Unternehmen erreichte Reduktion um 50% in den vergangenen fünf Jahren anschließt. Delta Electronics wird aktiv an einer Reihe von Veranstaltungen teilnehmen, die […]...

Etsy setzt als erstes globales E-Commerce Unternehmen auf die 100%ige Kompensation von aus globalem Versand resultierenden Kohlenstoffemissionen mit Klimazertifikaten (FOTO) Als erstes globales E-Commerce-Unternehmen gleicht die Kreativ-Community Etsy seine aus dem Versand resultierenden Kohlenstoffemissionen zu 100 % aus. Nach jedem Kauf auf Etsy werden automatisch geprüfte Emissionsminderungszertifikate für die Klimakompensation gekauft. Für den Etsy-Käufer oder den Verkäufer fallen dadurch keine zusätzlichen Kosten an. Das Klimaschutzunternehmen 3Degrees verwendet den Erlös dieser Zertifikate für den Aufbau und […]...

ADV-Verkehrsflughäfen setzen neue Maßstäbe beim Klimaschutz – 50 Prozent CO2-Reduzierung bis 2030 Anlässlich der UN-Klimakonferenz ab dem 03. Dezember in Katowice stellt der Flughafenverband ADV die Klimaziele der deutschen Flughäfen vor. Seit dem Jahr 2010 verfolgen die im Flughafenverband ADV organisierten Flughäfen eine gemeinsame Klimaschutzstrategie. Die ADV-Flughäfen haben sich darauf verständigt, die Emissionsminderung jetzt und in Zukunft in den Vordergrund zu stellen. „Und die aktuellen Zahlen belegen, […]...