Xinhua Silk Road: Seraphim präsentiert neue PV Module mit S4-Halbzellen-Technologie

Weitere Artikel zum Thema::

Xinhua Silk Road: Seraphim stellt neues 158-Hocheffizienzmodul vor Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. (Seraphim), ein Hersteller erstklassiger Solarprodukte, hat am 6. Mai mit der 158-Hocheffizienz-Modulschindel sein neuestes Produkt auf den Markt gebracht. Seraphim gibt an, dass die neue 158-Modulschindel mehr Energie mit höheren Effizienzwerten generieren kann, genauer gesagt, eine Höchsteffizienz von 20,81 Prozent mit einem maximalen Energiewert des Moduls von bis zu […]...

Xinhua Silk Road: Seraphim bringt 166-mm-Solarmodul mit halbgeschnittenen Zellen auf den Markt Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. (Seraphim), ein Hersteller von Solarprodukten von Weltrang in China, stellte am 22. April sein neues 166-mm-Modul mit halbgeschnittenen Zellen vor und definiert mit diesen Modulen, die 166 mm große Siliziumwafer mit Multi-Busbar- (MBB) und halbgeschnittener Zelltechnologie kombinieren, eine neue Generation an Photovoltaikmodulen (PV-Modulen). Nach Angaben von Seraphim hat das […]...

Xinhua Silk Road: Seraphim unterzeichnet auf der SNEC PV POWER EXPO 2020 Vertragüber Lieferung von 150 MW-PV-Modulen mit Raystech Die Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd. (Seraphim), einer der weltweit führenden Hersteller von Solarmodulen, vereinbarte auf der SNEC PV POWER EXPO 2020 in Shanghai einen Liefervertrag über 150 MW-Photovoltaikmodule mit der Raystech Group (“Raystech”). Raytech ist ein führender Großhändler und Importeur von Solar- und Elektroprodukten in Australien und Neuseeland. Nach der Unterzeichnung einer Vereinbarung […]...

Xinhua Silk Road: GCL-SI will eine 60GW-Modulfabrik in Hefei, Ostchina, bauen GCL System Integration Technology Co., Ltd. (GCL-SI) (002506.SZ), ein führendes PV-Unternehmen in China, hat kürzlich einen Plan zum Bau einer 60GW-Modulfabrik in Hefei, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Anhui, bekannt gegeben. Im Rahmen der kürzlich mit der Regierung des Bezirks Feidong unterzeichneten Vereinbarung wird GCL-SI insgesamt 18 Milliarden Yuan in das Projekt investieren, das in […]...