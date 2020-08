Xinhua Silk Road: Seraphim unterzeichnet auf der SNEC PV POWER EXPO 2020 Vertragüber Lieferung von 150 MW-PV-Modulen mit Raystech

Weitere Artikel zum Thema::

Xinhua Silk Road: Chinesische Energieunternehmen rufen auf COP25 zu mehr Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel auf Die State Grid Huzhou Power Supply Company, hat zusammen mit anderen chinesischen Energieunternehmen und Organisationen auf der Nebenveranstaltung der Climate Change Conference COP 25 der Vereinten Nationen am Donnerstag in Madrid auf einer Nebenveranstaltung eine Initiative zum Umgang mit dem Klimawandel in der Energiebranche eingeführt. Laut der Initiative haben diese Unternehmen die Regierung, NROs, Unternehmen […]...

Xinhua Silk Road: Seraphim stellt neues 158-Hocheffizienzmodul vor Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. (Seraphim), ein Hersteller erstklassiger Solarprodukte, hat am 6. Mai mit der 158-Hocheffizienz-Modulschindel sein neuestes Produkt auf den Markt gebracht. Seraphim gibt an, dass die neue 158-Modulschindel mehr Energie mit höheren Effizienzwerten generieren kann, genauer gesagt, eine Höchsteffizienz von 20,81 Prozent mit einem maximalen Energiewert des Moduls von bis zu […]...

Xinhua Silk Road: Seraphim bringt 166-mm-Solarmodul mit halbgeschnittenen Zellen auf den Markt Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. (Seraphim), ein Hersteller von Solarprodukten von Weltrang in China, stellte am 22. April sein neues 166-mm-Modul mit halbgeschnittenen Zellen vor und definiert mit diesen Modulen, die 166 mm große Siliziumwafer mit Multi-Busbar- (MBB) und halbgeschnittener Zelltechnologie kombinieren, eine neue Generation an Photovoltaikmodulen (PV-Modulen). Nach Angaben von Seraphim hat das […]...

Xinhua Silk Road: LONGi President zeigt sich auf Fortune Global Forum zuversichtlichüber die PV-Industrie “Photovoltaik und Energiespeicherung” werden aller Wahrscheinlichkeit nach die gängige Energieversorgungslösung für die Welt von morgen sein, erklärte Li Zhenguo, President von LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, einem weltweit führenden Solartechnologieunternehmen. Li machte die Bemerkungen am Montag auf dem Fortune Global Forum 2019 in Paris. Als ein Vertreter der chinesischen Privatwirtschaft glaubt Li, dass innovative […]...