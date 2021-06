Xinhua Silk Road: GCL-SI-Fabrik in Hefei startet Produktion im Sept. aufgrund vielversprechender Marktaussichten

Weitere Artikel zum Thema::

Xinhua Silk Road: GCL-SI will eine 60GW-Modulfabrik in Hefei, Ostchina, bauen GCL System Integration Technology Co., Ltd. (GCL-SI) (002506.SZ), ein führendes PV-Unternehmen in China, hat kürzlich einen Plan zum Bau einer 60GW-Modulfabrik in Hefei, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Anhui, bekannt gegeben. Im Rahmen der kürzlich mit der Regierung des Bezirks Feidong unterzeichneten Vereinbarung wird GCL-SI insgesamt 18 Milliarden Yuan in das Projekt investieren, das in […]...

Xinhua Silk Road: GCLSI erweitert dank günstiger Maßnahmen seine Präsenz im Bereich der neuen Energien Vor dem Hintergrund einer Reihe günstiger Richtlinien für die Entwicklung der Branche, die die chinesischen Behörden eingeführt haben, wird GCL System Integration (GCLSI) seine Präsenz im Bereich der neuen Energien weiter ausbauen. Mit Hilfe dieser Maßnahmen konnte GCLSI seine Expansion auf dem Inlandsmarkt beschleunigen und eine Reihe neuer Energieprojekte in die Produktion aufnehmen. Anfang Dezember […]...

Xinhua Silk Road: Grüne Transformation für Kohleverkokungsunternehmen und B&R-Energiekooperation unerlässlich Umweltfreundlich, kohlenstoffarm und förderlich für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung vor Ort. Das sind wichtige Überlegungen für die internationale Belt and Road (B&R) Zusammenarbeit, gemäß Wu Yin, der ehemaligen stellvertretenden Direktorin bei der National Energy Administration (NEA) und stellvertretenden Vorsitzenden der China Energy Research Society. Wus Konzept einer grünen Transformation für die Energiezusammenarbeit, insbesondere in […]...

Xinhua Silk Road: Seraphim stellt neues 158-Hocheffizienzmodul vor Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. (Seraphim), ein Hersteller erstklassiger Solarprodukte, hat am 6. Mai mit der 158-Hocheffizienz-Modulschindel sein neuestes Produkt auf den Markt gebracht. Seraphim gibt an, dass die neue 158-Modulschindel mehr Energie mit höheren Effizienzwerten generieren kann, genauer gesagt, eine Höchsteffizienz von 20,81 Prozent mit einem maximalen Energiewert des Moduls von bis zu […]...