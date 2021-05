Wir reißen das Klimaziel!

ÖDP NRW: Kohlekommission hat versagt Das Klima macht keine Kompromisse! Kohleaussieg kommt viel zu spät! (Münster/Düsseldorf) – „Das Ergebnis der Kohlekommission ist in keiner Weise geeignet, die Menschheit vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen“ so der Landesvorstand der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) Nordrhein-Westfalen. „Die Kommission hat einen Kompromiss zwischen wirtschaftlichen Interessengruppen erarbeitet. Das Klima macht […]...

Nach dem Erfolg des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ in Bayern: Jetzt durchstarten beim Artenschutz in NRW ÖDP beteiligt sich an einem NRW-Volksbegehren (Hagen/Münster) – „Das Volksbegehren Rettet die Bienen in Bayern ist ein großer Erfolg für den Artenschutz. Jetzt ist es an der Zeit, auch in Nordrhein-Westfalen ei-nen großen Schritt zum Schutz der Artenvielfalt zu […]...