Willkommen Wildtier! Aber nur, wenn du nicht störst / Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD) im Auftrag der Deutschen Wildtier Stiftung zur Toleranz gegenüber Wildtieren

Das Präsidium der Deutschen Wildtier Stiftung hat unter Mitwirkung des Kuratoriums und eines externen Personalberaters den Professor für Wildtierbiologie und Jagdwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien (BOKU) als Vorstand gewinnen können Klaus Hackländer engagiert sich bereits seit zwei Jahren als Mitglied des Präsidiums in der strategischen Entwicklung der Deutschen Wildtier Stiftung. Doch seine […]...

Die Schulkinder in Bremen und Niedersachsen können morgen als Erste jubeln: Hier starten die Sommerferien! Während Menschen-Kinder im Sommer frei haben, müssen Tier-Kinder gerade jetzt in die Wildtier-Schule gehen. Fuchswelpen, Rehkitze, Frischlinge und Entenküken lernen, was in der Natur überlebenswichtig ist. “Dabei ist Mama die beste Lehrerin”, sagt Dr. Andreas Kinser, Jagd- und Forstreferent der […]...

Statistisch gesehen kommen in Deutschland rund 300 Menschen auf ein Stück Rotwild. Der Mensch ist also deutlich in der Überzahl. Punktuell erreichen die Rotwildpopulationen jedoch auch mal ungeahnte Größen und dann ist plötzlich der Hirsch in der Überzahl. Doch was in Nationalparks oder auf großen Truppenübungsplätzen wünschenswert sein kann, wird in unserer Kulturlandschaft, in der […]...