WHO-Experten loben Arawana alsÖl der 5G-Ära und empfehlen den Konsum von transfettfreien Speiseölen

Erstellt von Presse Allgemein

Am 24. Oktober fand in Shanghai das Internationale Forum für Zero Trans-Fat Oil (transfettfreies Öl) statt, das von der Fettzweigstelle des chinesischen Getreide- und Ölverbandes und der Yihai Kerry Group organisiert und vom Ölversorger Arawana Sunshine mitorganisiert wurde. Dies war die Reaktion des chinesischen Lebensmittelsektors auf das REPLACE-Aktionspaket der WHO. Das Aufkommen von transfettfreien Speiseölen deutet darauf hin, dass China kurz vor dem Eintritt in die 5G-Öl-Ära steht.

Die WHO schätzt, dass die Transfettaufnahme jedes Jahr zu mehr als 500.000 Todesfällen durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt. Professor Jennifer Coates, eine WHO-Expertin, erklärte auf dem Forum: Mehr als 40.000 Chinesen pro 1 Million Einwohner sind durch die Aufnahme von Transfettsäuren (TFA) gefährdet.

Laut dem Bericht –Risk Assessment of Dietary Trans-Fatty Acids Intake in the Chinese Population–, der 2012 veröffentlicht wurde, ist etwa die Hälfte der Aufnahme von Transfettsäuren der Chinesen in Großstädten auf Speiseöle zurückzuführen.

Auf dieser Grundlage investierte die Yihai Kerry Group mehr als 200 Millionen Yuan in die systematische und umfassende Erforschung grüner Verarbeitungstechnologie unter Berücksichtigung von Präzision und Mäßigung und beschleunigte deren industrielle Anwendung, wodurch das gesunde Ölzeitalter von transfettfreien Arawana Sunshine Pflanzenölen eingeleitet wurde. Bis heute hat Arawana Sunshine Maisöl, Sonnenblumenkernöl, Rapsöl und Sojaöl unter der Marke Sunshine vermarktet.

Professor Walter Willett von der Harvard-Universität erklärte: “Transfettfreie Arawana Sunshine Pflanzenöle helfen China, die Aufnahme von TFA an der Quelle zu kontrollieren und damit die Gesundheitsrisiken zu vermeiden, die TFA für 1,4 Milliarden Menschen darstellt.”

Nun geht Arawana mit seinen transfettfreien Sunshine Pflanzenölen einen neuen internationalen Weg, um das REPLACE-Aktionspaket umzusetzen und mehr Speisemöglichkeiten für die chinesische Bevölkerung anzubieten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1320080/1.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1320081/2.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1320082/3.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1320083/4.jpg

Pressekontakt:

Frau Cheng

Tel.: +86-10-63074558

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/149684/4746566

OTS: Yihai Kerry Group

Original-Content von: Yihai Kerry Group, übermittelt durch news aktuell

Weitere Artikel zum Thema:: Effiziente CO2-Bepreisung: Experten empfehlen engen Dialog mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft bei Einführung und Ausgestaltung – Klimaziele 2030 nicht durch CO2-Bepreisung allein erreichbar – Grundlegende Veränderung des ökonomischen Rahmens sowie verstärkende Maßnahmen und detaillierter Blick auf Wechselwirkungen mit bestehenden Regulierungen notwendig Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat heute den Abschlussbericht zum Stakeholderprozess “Ideenschmiede Effiziente CO2-Bepreisung” präsentiert. Das Ergebnis ist ein vielfältiges Meinungsbild der Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zur Einführung […]... Wenn Experten nachteilige Stromtarife empfehlen / Verbraucher zahlen oft zu viel für ihren Strom (FOTO) Mit über 900 Stromversorgern auf dem deutschen Markt, fällt die Anbietersuche vielen Verbrauchern schwer. Denn in dem Tarifdschungel verstecken sich auch einige schwarze Schafe, die Neukunden mit attraktiven Angeboten locken, um danach mit fiesen Tricks ihre Kunden auszubeuten. Unabhängige Stromexperten sollen Abhilfe schaffen. Diese geben auf ihren Webseiten und in gängigen Medien, wie Fernsehen und […]... Huawei FusionSolar liefert Strom für Teilbereiche des internationalen Flughafens Peking-Daxing Der internationale Flughafen Peking-Daxing (Beijing Daxing International Airport) – der größte Flughafen der Welt – nahm am 25. September den Betrieb auf. Die netzgebundene dezentralisierte PV-Aufdachanlage im Frachtbereich, an der ostseitigen Start- und Landebahn und im Geschäftsjetbereich wurde im September in Betrieb genommen. Das Projekt hat Signalwirkung für die Entwicklung von PV-Systemen und Erneuerbare-Energien-Anwendungen im […]... GameChange Solarüberschreitet die Marke von 10 GW GameChange Solar hat heute bekannt gegeben, dass das im Jahr 2012 gegründete Unternehmen die Absatzmarke von 10 GW überschritten hat. Die schnelle Expansion des Unternehmens wurde durch Wachstum in den Produktreihen Fixed-Tilt und Tracker bei MaxSpan(TM) und Genius Tracker(TM) vorangetrieben. Die Kunden auf der ganzen Welt wurden durch die kostengünstigen und schnell installierbaren Systeme von […]... Sicher ist sicher! Experten empfehlen regelmäßige Überprüfung von veralteten Heizöltanks Würzburg, September 2017. Mit dem 01. August 2017 tritt die bereits seit einigen Jahren diskutierte AwSV, die “Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen”, in Kraft. Mit der neuen bundeseinheitlichen Regelung gelten für private Öltankbesitzer zukünftig höhere Standards in Bezug auf Qualität und Sicherheit ihrer Anlage. So wird für Neuanlagen und für bestehende Anlagen […]...