Die weltweit erste umweltfreundliche Wasserstoff-Universaltankstelle für Elektro- und Wasserstofffahrzeuge, H2-Greenforce, erweitert die Finanzierung der bevorzugten Serie A und sammelt bis zu 12 Millionen Dollar für das Debut von Green Island(TM)

Erstellt von Presse Umwelttechnologien

Kommunen, Elektrofahrzeuge und Wasserstofffahrzeuge haben Zugang zu erschwinglichem Ökostrom

H2-Greenforce, die neueste umweltfreundliche Technologie zur Produktion, Verteilung und Speicherung von Wasserstoff, kündigte heute eine Investition in Höhe von 12 Millionen Dollar in Serie A an. Die Finanzierung wird zur Förderung der firmeneigenen Technologieplattform und zur Finanzierung der Geschäfts- und Projektentwicklung verwendet werden.

Wasserstoff ist das am meisten verfügbare chemische Element im Universum. H2-Greenforce führt eine neue, selbsttragende Methode zur Gewinnung von Wasserstoff ein, um die Umweltverschmutzung zu reduzieren, die Anforderungen der Elektromobilität zu erfüllen und die Kosten für grünen Wasserstoff so weit zu senken, dass die Energieinfrastruktur gefördert werden kann.

“H2-Greenforce hat ein einzigartiges Angebot und eine proprietäre Technologie für diesen sich entwickelnden grünen Wasserstoffmarkt entwickelt”, erläuterte Kevin Harrington (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962087-1&h=2723556974&u=h ttps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2962087-1%26h%3D15660 33371%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fkevinharrington.tv%252F%26a%3DKevin%2BHarrington &a=Kevin+Harrington) . “Was Del und das Team aufgebaut haben, ist beeindruckend, und ich freue mich, Teil eines Unternehmens zu sein, das grünen Wasserstoff im Versorgungsmaßstab auf den Markt bringt. Dies ist ein großartiges Beispiel für die Art von gründergeführten, wachstumsorientierten Unternehmen, in die ich gerne investiere.”

Die Dynamik rund um die Einführung von Elektrofahrzeugen und die Regulierung der Dekarbonisierung nimmt zu. Die derzeitige Strominfrastruktur ist nicht in der Lage, den künftigen Energiebedarf zu decken. Die stationäre Produktions- und Speicherlösung von H2, Green Island(TM), wurde entwickelt, um die Vorteile erneuerbarer Energiequellen wie Sonne, Wind und Wasserkraft zu nutzen, Wasser in grünen Wasserstoff und Sauerstoff umzuwandeln und es dann vor Ort zu speichern und zu verteilen. Die Lösung ist von 2,2 MW bis zu einem industriellen Maßstab von 200 MW und darüber hinaus skalierbar. Green Island(TM) fängt auch reinen Sauerstoff als Nebenprodukt zur Verteilung an medizinische und industrielle Anwender auf.

“Wir wollen, dass H2-Greenforce ein Synonym für Ökostrom ist”, erklärte Del Allison, Gründer und CEO. “Wir bieten die beste Lösung für den weltweiten Bedarf an grüner Energieinfrastruktur und die Problematik der Aufladung von Elektrofahrzeugen und Wasserstoff. Wir freuen uns, Partner an Bord zu haben, die uns nicht nur Kapital, sondern auch strategische Erfahrung für das globale Wachstum unseres Unternehmens zur Verfügung stellen.”

Seit seinem offiziellen Start hat H2-Greenforce weltweites Interesse geweckt und ist dabei, sein erstes Green Island(TM) in Deutschland im industriellen Maßstab aufzubauen, zusätzlich zu einer Pipeline von Projekten in Europa, Afrika und Nordamerika.

Über H2-Greenforce:

H2 wurde 2019 in New Jersey gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, unseren Planeten durch die Produktion von Ökostrom zu dekarbonisieren. H2-Greenforce kombiniert seine eigene firmeneigene umweltfreundliche Wasserstofftechnologie und sein Know-how mit fortschrittlichen Industriekomponenten zum Aufbau einer selbsttragenden elektrischen Infrastruktur. H2-Greenforce ist ein Warenzeichen von H2-Greenforce LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Michael Tournas: MTournas@H2-Greenforce.com.

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/149682/4746558 OTS: H2-Greenforce LLC

Original-Content von: H2-Greenforce LLC, übermittelt durch news aktuell