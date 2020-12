Westinghouse unterzeichnet Vertrag zur Modernisierung der Instrumentierung und Steuerung

Erstellt von Presse Allgemein

Westinghouse liefert die ersten Technologie-Upgrades seiner Art, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Anlage zu verbessern

Die Westinghouse Electric Company gab bekannt, dass sie mit der Southern Nuclear Operating Company einen Vertrag über die Modernisierung der Mess-, Steuer- und Regeltechnik (I&C) unterzeichnet hat, der sich auf neue DRPI (Digital Rod Position Indication) Advanced Display Systems (DADS) bezieht. Die ersten US-Installationen dieser Art werden sowohl im Kernkraftwerk Joseph M. Farley als auch im Elektrizitätswerk Alvin W. Vogtle realisiert, wobei die Arbeiten am ersten Block von Farley im Frühjahr 2021 beginnen sollen.

„Westinghouse hat hochentwickelte Diagnosen und Algorithmen entwickelt, die die Anlagensicherheit und -zuverlässigkeit erhöhen und dadurch die Auswirkungen auf den Zeitplan und die Wartungskosten reduzieren“, sagte David Howell, Präsident der Geschäftseinheit Americas Operating Plant Services (AOPS). „Wir begrüßen die Führungsrolle von Southern Nuclear bei diesem Schritt zur Modernisierung ihrer I&C-Systeme, damit sie die Verbraucher weiterhin mit sauberer, zuverlässiger Energie versorgen können.“

Der Vertrag umfasst die Aufrüstung aller vier bestehenden DRPI- und Werksrechnersysteme an jeder Einheit in den Werken sowie der vier Hauptgeräte im Kontrollraum. Diese Upgrades ermöglichen eine integrierte und automatische Stabfallprüfung und liefern zuverlässigere und genauere Informationen über die Stangenposition und das System. Die DADS-Lösung von Westinghouse behält die Passform und Funktion des früheren Designs bei, so dass die Installation in nur wenigen Stunden abgeschlossen werden kann.

Das Produktdesign und die Installation werden von Westinghouse I&C-Experten der Organisation Engineered Systems and Solutions (ESS) und Outage Maintenance and Services (OMS) sowie vom neuen Plant Auto and Monitoring Systems (PAMS)-Team mit Sitz in Huntsville, Alabama (USA) durchgeführt. Das PAMS-Team kam vor kurzem im Rahmen der Übernahme der zivilen Nuklearsysteme und -dienste von Rolls-Royce zu Westinghouse (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2998313-1&h=862932330&u=https% 3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2998313-1%26h%3D3034591959 %26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.westinghousenuclear.com%252Fabout%252Fnews%252Fvi ew%252Fwestinghouse-expands-nuclear-services-capabilities-with-acquisition-of-ro lls-royce-civil-nuclear-systems-and-services%26a%3Dthe%2Bacquisition%2Bof%2BRoll s-Royce%2527s%2BCivil%2BNuclear%2BSystems%2Band%2BServices&a=zivilen+Nuklearsyst eme+und+-dienste+von+Rolls-Royce+zu+Westinghouse) .

Weitere Informationen über die DADS-Lösung von Westinghouse finden Sie unter htt ps://www.westinghousenuclear.com/operating-plants/automation/rod-position-indica tion (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2998313-1&h=1860923028&u=https%3A%2F%2 Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2998313-1%26h%3D2141229258%26u%3D https%253A%252F%252Fwww.westinghousenuclear.com%252Foperating-plants%252Fautomat ion%252Frod-position-indication%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.westinghousenuclea r.com%252Foperating-plants%252Fautomation%252Frod-position-indication&a=https%3A %2F%2Fwww.westinghousenuclear.com%2Foperating-plants%2Fautomation%2Frod-position -indication)

Westinghouse Electric Company ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Kernenergie und ein führender Lieferant von Produkten und Technologien für Kernkraftwerke an Hilfsmittel in der ganzen Welt. Westinghouse lieferte 1957 den ersten kommerziellen Druckwasserreaktor der Welt in Shippingport, Pennsylvania, USA. Heute ist die Westinghouse-Technologie die Grundlage für etwa die Hälfte der weltweit betriebenen Kernkraftwerke. Für weitere Informationen besuchen Sie https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2998313-1&h=2580123571&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2998313-1%26h%3D3819140440%26u%3Dhttp%2 53A%252F%252Fwww.westinghousenuclear.com%252F%26a%3Dwww.westinghousenuclear.com& a=www.westinghousenuclear.com .

