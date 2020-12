Weiterer Big Player mischt Aftermarket mit der bekannten Marke auf

Dank der großen Bekanntheit von Duracell erschließt sich der österreichische Starterbatteriespezialist Banner Batterien mit seiner Zweitmarke weitere neue Vertriebskanäle. Bereits seit 2015 vermarktet das renommierte Familienunternehmen über die Firma Würth Deutschland Duracell Starterbatterien. Seit Herbst dieses Jahres kooperiert Banner nun auch mit der Einkaufskooperation CAR, die die weltweit bekannte Batteriemarke Duracell ebenfalls ins Programm genommen hat.

?Wir sind stolz auf die Exklusivrechte der weltweit bekannten Batteriemarke Duracell für Starterbatterien. In Deutschland und weiteren zahlreichen europäischen Ländern sind wir mit Duracell bereits erfolgreich unterwegs. Angesichts der hohen Resonanz auf Duracell haben wir unsere Vertriebspower in Deutschland jedoch jetzt nochmals verstärkt. So haben wir neben unserem Partner Würth, der bereits seit August 2015 erfolgreich Duracell vertreibt, nun auch der Einkaufskooperation CAR als weiterem ?Big Player? im Ersatzteilehandel die Vermarktung unserer Duracell Starterbatterien anvertraut?, sagt Günter Helmchen, Geschäftsführer der Banner Batterien Deutschland GmbH. ?Die Marke Duracell ist für den Kfz-Teilehandel an der Schnittstelle zum Endverbraucher eine höchst attraktive Marke mit einem hohen Wiedererkennungswert. Daher freuen wir uns, dass wir Duracell jetzt als exklusive Starterbatteriemarke ins Sortiment aufnehmen konnten?, bringt es Car GmbH Einkaufsleiter Andreas Hecker auf den Punkt. CAR Centraler Autoersatzteile Ring ist eine Einkaufskooperation von 72 Autoersatzteile-Händlern an 200 Standorten in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz, die durch einen gemeinsamen Auftritt im automobilen Aftermarket sowie konzentrierte Prozesse ihre Gesellschafter stärken will, ohne ihre Eigenständigkeit zu beschränken.

Zusammenarbeit mit Duracell seit 2013

Bereits seit April 2013 ist Banner Batterien europaweit mit Starterbatterien für Pkw und Nfz unter der Marke Duracell Automotive erfolgreich unterwegs. Auch künftig will das österreichische Familienunternehmen mit der Marke Duracell Tempo machen. Bereits vor sieben Jahren hatte Duracell für Europa einen Lizenznehmer für qualitativ hochwertige Starterbatterien gesucht und war schnell beim Premiumanbieter Banner Batterien fündig geworden. Seither konnten neben wichtigen Märkten wie Deutschland, Italien, Frankreich oder auch England weitere umsatzstarke Vertriebspartner in mehr als 50 Ländern gewonnen werden. Günter Helmchen: ?Es zeigt sich deutlich, dass unsere Kooperation mit der Weltmarke Duracell und dem unverwechselbaren Hasen als Sympathieträger das Image von Banner Batterien einmal mehr pusht. Darüber hinaus profitieren wir natürlich bei der Erschließung neuer Vertriebskanäle von der hohen Bekanntheit der Marke. Auch die Tatsache, dass Duracell gezielt über ausgewählte Handelspartner vermarktet und auf eine klare Internetstrategie geachtet wird, motiviert einmal mehr, dieses attraktive Produkt zu führen.? Entsprechend sollen Duracell Batterien auch künftig europaweit über starke Partner im Aftermarkt vertrieben, so der Geschäftsführer. Schließlich ermögliche Duracell dem österreichischen Familienunternehmen ein klares Plus an Marktanteilen und Kundensegmenten.

Die Marketingaktivitäten selbst werden seitens Banner Batterien in enger Zusammenarbeit mit dem Lizenzgeber Duracell zentral gesteuert. Das aktuelle Duracell Sortiment besteht aus rund 70 Batterietypen ? angefangen bei einer Kapazität von 40 Ah bis hin zu 240 Ah ?, aufgeteilt auf die Produktgruppen Duracell Starter, Duracell Advanced, Duracell Extreme, Duracell Professional und Duracell Leisure. Leistungsstarke AGM- und EFB-Modelle zwischen 60 Ah und 105 Ah für moderne Pkw mit Start-Stopp-Funktion sind der Produktgruppe Duracell Extreme zugeordnet. Mittlerweile sind auch drei EFB-Varianten im Lkw-Bereich im Einsatz.

Win-win-Situation für beide Marken

Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass Duracell exklusiv auf dem Aftermarket vertrieben wird, sieht Günter Helmchen keinerlei Kannibalisierungseffekte zwischen den beiden erfolgreichen Unternehmen ? im Gegenteil. Der Geschäftsführer: ?Jede der beiden Premiummarken, deren Preisniveau in etwa auf gleichem Level liegt, hat ihren eigenen Kundenkreis. So gewinnt Duracell dank seines hohen Wiedererkennungswertes mit dem bekannten Hasen Monat für Monat neue Vertriebspartner im Groß- und Einzelhandel des Kfz-Teilemarkts. Zugleich zählt Banner Batterien speziell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zu den drei bekanntesten Batteriemarken und ist wiederum im Werkstättenbereich bestens etabliert. Aufgrund der breit gestreuten Nachfrage im Nachrüstmarkt sowie der zahlreichen unterschiedlichen Absatzmöglichkeiten der Batteriemarken kommt es zwischen den beiden erfolgreichen Unternehmen kaum zu Berührungspunkten. Fakt sei vielmehr: ?Beide namhaften Marktplayer profitieren von einer klaren Win-win-Situation für eine starke Zukunft?, resümiert Günter Helmchen, Geschäftsführer der Banner Batterien Deutschland GmbH.

Die Banner GmbH ist ein innovativer, expandierender Hersteller hochwertiger Starterbatterien. Seit 1937 produziert das Unternehmen mit Sitz in Leonding (Österreich) Batterien für Fahrzeuge aller Art. Das Familienunternehmen unter der Leitung von Andreas Bawart und Mag. Thomas Bawart beschäftigt europaweit rund 805 MitarbeiterInnen. Banner produziert und verkauft über 4 Millionen Starterbatterien jährlich und zählt damit zu den traditionsreichsten, erfahrensten und bedeutendsten Marken in der Herstellung von Akkumulatoren. Als eines der modernsten und umweltfreundlichsten Batteriewerke Europas sind Nachhaltigkeit und Umweltschutz essentielle Bestandteile der Banner Unternehmensphilosophie. Banner ist zudem Gründungsmitglied des Umweltforum Starterbatterien (UFS) in Österreich und sieht sich als bleiverarbeitender Betrieb in einer besonderen Verantwortung. Forschung und Produktion erfolgt nach höchsten Qualitätsstandards und durch umweltschonende Fertigungsprozesse.

Der Starterbatterieproduzent baut auf einen geschlossenen Produktionskreislauf von der Herstellung bis zum Recycling und auf die ständige Verbesserung und Minimierung bzw. Vermeidung von Umweltbelastungen. Banner Batterien gehören zur Erstausstattung zahlreicher Modelle von Audi, BMW Group, Caterpillar, Jungheinrich, Kässbohrer, Liebherr, Mercedes, Porsche, SEAT, Volvo und VW. In 14 Ländern Europas erfolgt die Händlerbetreuung durch eigene Vertriebsgesellschaften. In über 60 weiteren Staaten Europas, Afrikas und Asiens werden die Produkte über Direktimporteure verkauft. Zukunftsorientierte Technik und herausragende Qualität unterstreichen den internationalen Ruf der Vorzeigeprodukte mit der „Kraft des Büffels“, die auch das Banner Logo prägt.

Weitere Informationen unter bannerbatterien.com