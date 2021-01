Weisgerber: Heute ist ein guter Tag für das Klima

Erstellt von Presse Umwelttechnologien

CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die Entscheidung des neuen US-Präsidenten Biden, unverzüglich dem Pariser Klimaschutzabkommen beizutreten

Zur Amtseinführung des 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Joseph R. Biden, sagt Anja Weisgerber, Beauftragte für Klimaschutz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion:

„Die Tatsache, dass der neue US-Präsident Joe Biden an seinem ersten Tag im Amt per Dekret wieder dem Pariser Klimaschutzabkommen beitreten will, zeigt, dass der Klimaschutz bei ihm ganz oben auf der Tagesordnung steht. Der Richtungswechsel des weltweit zweitgrößten Treibhausgasemittenten wird der internationalen Klimaschutzpolitik wieder neuen Schub verleihen. Deutschland und Europa gehen mit gutem Beispiel voran, doch allein können wir das Klima nicht retten. Wir brauchen auch die anderen Staaten der Welt. Deshalb ist heute ein guter Tag für das Klima.“

Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion ist die größte Fraktion im Deutschen Bundestag. Sie repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Ralph Brinkhaus.

Pressekontakt:

CDU/CSU – Bundestagsfraktion

Pressestelle

Telefon: (030) 227-53015

Fax: (030) 227-56660

Internet: http://www.cducsu.de

Email: mailto:pressestelle@cducsu.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7846/4817058

OTS: CDU/CSU – Bundestagsfraktion

Original-Content von: CDU/CSU – Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Weitere Artikel zum Thema:: Jung/Weisgerber: Ratifizierung des UN-Klimavertrags wichtiges Signal vor Klimakonferenz in Marrakesch Internationale Verpflichtung wird in nationales Recht umgesetzt Am heutigen Donnerstag ratifiziert der Deutsche Bundestag das Pariser Klimaabkommen. Hierzu erklären der Beauftragte für Klimaschutz der Fraktion Andreas Jung und die zuständige Berichterstatterin im Umweltausschuss Anja Weisgerber: Andreas Jung: „Der Bundestag stimmt der Ratifizierung des Paris-Abkommens zu. Das ist eine gute Nachricht und nach jahrzehntelangem Kampf für […]... Weisgerber: Stärkere Anreize für die Nutzung von Zukunftstechnologien setzen Klare Bedingungen sind verknüpft mit Verschärfung des EU-Klimaziels Am heutigen Mittwoch hat das Klimakabinett zum Stand des Klimaschutzes in Deutschland getagt. Dazu erklärt die Klimaschutzbeauftragte der CDU/CSU Fraktion im Deutschen Bundestag, Anja Weisgerber: „Wirksame Klimaschutzpolitik ist kein kurzer Sprint, sondern ein ausdauernder Marathonlauf. Deshalb ist es wichtig und richtig, dass das Klimakabinett regelmäßig tagt und […]... Weisgerber: Klimaschutz international angehen Für eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft Der Deutsche Bundestag will am heutigen Donnerstag den Antrag der Regierungsfraktionen „Klimakonferenz von Katowice: Pariser Klimaabkommen entschlossen umsetzen“ verabschieden. Dazu erklärt die Beauftragte der CDU/CSU-Fraktion für Klimaschutz, Anja Weisgerber: „Klimaschutz ist eine globale Aufgabe. Wir müssen Vorreiter sein, aber alleine können wir das Klima nicht retten. Dazu brauchen wir auch die […]... Weisgerber: Klimaschutz in Europa gemeinsam voranbringen Deutsche EU-Ratspräsidentschaft zur Klimapräsidentschaft machen Am 1. Juli übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft. Dazu erklärt die Beauftragte für Klimaschutz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anja Weisgerber: „Unsere Aufgabe während der deutschen Ratspräsidentschaft ist es, unsere Partner zu einer ambitionierteren Klimaschutzpolitik zu motivieren. Das schaffen wir nicht zuletzt dadurch, dass Deutschland beim Klimaschutz in Europa mit gutem Beispiel vorangeht. Mit […]... Jung/Weisgerber: Einigung auf Weltklimavertrag ist historisch Vorlage Elmau – Tor Paris! Die Klimakonferenz von Paris hat sich am Samstagabend auf einen Vertragstext für das neue Klimaschutz-Abkommen geeinigt. Hierzu erklären der Beauftrage für Klimaschutz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Andreas Jung, und Anja Weisgerber, die zuständige Berichterstatterin und Obfrau im Umweltausschuss: Andreas Jung: „Die Einigung von Paris auf einen Weltklimavertrag hat eine historische Dimension. Die internationale Gemeinschaft beweist dadurch Handlungsfähigkeit: […]...