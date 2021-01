FMC beteiligt sich an energielenker Gruppe

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

Münster, den 15.01.2021 | Die in Bremen ansässige FMC Beteiligungs KG hat zu Beginn des Jahres die Mehrheit an der energielenker Gruppe erworben. Durch die Beteiligung von FMC wird der Energiedienstleister aus Münster die Wertschöpfung in den Tätigkeitsfeldern Energie, Gebäude, Mobilität und Umwelt weiter erhöhen. Ziel ist es gemeinsam mit einem starken Partner ganzheitliche Leistungen und Produkte in Wachstumsfeldern wie Smart City oder Elektromobilität anzubieten und das etablierte Geschäft weiter auszubauen. Tobias Dollberg, Gründer und CEO der energielenker Gruppe, freut sich: „Durch die Beteiligung von FMC erhalten wir einen starken, und ebenfalls nach Nachhaltigkeit strebenden Partner, mit dem wir unsere Unabhängigkeit wahren und unseren Kunden weitere Leistungen und Produkte anbieten können.“ Die energielenker Gruppe unterstreicht mit dem jetzt vollzogenen Eintritt von FMC ihren Wachstumskurs. „Seit unserer Gründung im Jahr 2012 sind wir kontinuierlich gewachsen und beschäftigen bundesweit mittlerweile 270 Mitarbeiter“, so Dollberg weiter. Die Beteiligung von FMC eröffnet nun die Möglichkeit in neue, innovative Projektumgebungen vorzustoßen.

Weitere Artikel zum Thema:: Minol-ZENNER-Gruppe beteiligt sich an Sykosch AG Die Minol-ZENNER-Gruppe beteiligt sich als Minderheitsaktionär an der Sykosch AG. Beide Unternehmen haben das gleiche Ziel: die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft bei der Digitalisierung ihrer Prozesse zu unterstützen, damit sie effizienter und profitabler arbeiten kann. Sowohl Minol-ZENNER als auch Sykosch sind digitale Vorreiter. Zum Beispiel hat Minol vor kurzem die webbasierte Lösung „Minol Connect“ zur Fernablesung […]... Minol-ZENNER-Gruppe beteiligt sich an GP JOULE CONNECT Elektromobilität für die Wohnungswirtschaft: Das ist der gemeinsame Nenner der beiden Unternehmen Minol und GP JOULE CONNECT. Seit März dieses Jahres ist ihr gemeinsames Lösungspaket Minol Drive ? powered by GP JOULE CONNECT auf dem Markt. Die Kooperation läuft so gut, dass beide Seiten sie nun vertiefen möchten: Die Minol-ZENNER-Gruppe steigt als Gesellschafter bei der […]... MOL Gruppe schließt Übernahme der Aurora Gruppe ab und stärkt Position im Segment der recyclebaren Kunststoff-Compoundierung – Mit dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion stärkt die MOL Gruppe den Bereich recyclingbasierter Compounds und die Position als Automobilzulieferer – MOL und Aurora wollen das Geschäft in Deutschland weiter ausbauen, aber auch nach Mittel- und Osteuropa expandieren – Die Übernahme trägt zur Strategie Enter Tomorrow 2030 bei, die auf den Übergang vom traditionellen kraftstoffbasierten […]... Thüga beteiligt sich an smartlab Mit der Beteiligung an der smartlab Innovationsgesellschaft mbH erweitert Thüga ihr Lösungsportfolio im Bereich der Elektromobilität. Die Thüga Aktiengesellschaft hat sich mit 15,1 Prozent an smartlab beteiligt. Die smartlab entwickelt innovative Dienstleistungen, Produkte und Konzepte für Elektromobilität und steht hinter dem Stadtwerke-Verbund ladenetz.de und der Roaming-Plattform e-clearing.net. Weitere Gesellschafter sind die STAWAG Stadtwerke Aachen AG, […]... Thüga beteiligt sich an Start-up home&smart GmbH „Mit unserer neuen Beteiligung an der home&smart GmbH bauen wir die strategische Digitalisierungskompetenz der Thüga und Partnerunternehmen weiter aus“, so Dr. Gerhard Holtmeier, Mitglied des Vorstands der Thüga Aktiengesellschaft. Thüga hat sich an dem Unternehmen mit acht Prozent beteiligt, mit der Möglichkeit einer späteren Aufstockung. Weitere Gesellschafter sind die KIC InnoEnergy Germany GmbH sowie die […]...