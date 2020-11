Weil Handwerk gutes Werkzeug braucht

Wer in der SHK-Branche den Sprung in die Selbstständigkeit wagt, braucht starke Partner an seiner Seite. Deshalb hat Dräger ein Existenzgründerprogramm entwickelt, das mutige Meister(innen) erfolgreich voranbringt ? einmalige Sonderkonditionen auf Dräger MSI Messpakete und dem Service inklusive. Gemeinsam mit teilnehmenden Händlern unterstützt Dräger so Gründer und Meister auf ihrem Weg zum Meister der Messung. […]...