Weidel: Altmaiers Energiepolitik ist auf ganzer Linie gescheitert

Weidel: Belastungsgrenze beim Strompreis ist längst erreicht Unternehmen aus energieintensiven Branchen haben vor steigenden Stromkosten durch den geplanten Kohleausstieg gewarnt und einen Ausgleich gefordert, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Dazu teilt die Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alice Weidel, mit: „Die Warnung der Industrie vor einem Arbeitsplatzverlust durch den geplanten Kohleausstieg ist ein Alarmsignal, das die Bundesregierung nicht überhören darf. Sie […]...

Weidel: Bundesregierung steuert Deutschland in die energiepolitische Katastrophe Die Unternehmungsberatung McKinsey hat eine vernichtende Bilanz der deutschen Energiewende vorgelegt. Dazu teilt die Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alice Weidel, mit: „Die Bundesregierung steuert Deutschland sehenden Auges in die energiepolitische Katastrophe. Aufgrund der verantwortungslosen Energiewende sinkt die Versorgungssicherheit in Deutschland dramatisch, bereits für Mitte des kommenden Jahrzehnts prognostiziert McKinsey erste Engpässe in der […]...

Weidel:Ökostrom-Planwirtschaft lässt Strompreis in der Corona-Krise explodieren Der Vorstandsvorsitzende des Energiekonzerns E.on warnt, die EEG-Umlage auf den Strompreis werde im kommenden Jahr „durch die Decke schießen“, weil ein Überangebot an Wind- und Solarstrom einer bedingt durch die Corona-Krise deutlich gesunkenen Nachfrage gegenübersteht. Die Umlage, die die höheren Produktionskosten für sogenannten „Ökostrom“ zum tatsächlichen Marktpreis für Strom ausgleicht, könnte von derzeit 6,74 Cent […]...

Qualität auf ganzer Linie „Die Messlatte in Sachen Qualität liegt in unserem Unternehmen enorm hoch“, so Roland Pöhnl, Geschäftsführer der utp umwelttechnik pöhnl GmbH. Mehr als nur Worte, wie die Verleihung des BDZ-Qualitätszeichen an den Seybothenreuther Kleinkläranlagenhersteller für seine Modelle klärofix®, klärofix® C, klärofix® D und klärofix® D+ Ende letzten Jahres beweist. Denn lediglich acht Unternehmen konnten diese Hürde des BDZ (...