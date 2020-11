Warme Luft trocknet den Rathauskeller

Zusätzlich zu der innovativen Latentwärmespeichertechnik, dem zukunftssicheren Einsatz des Kältemittels R-513A und dem relativ geringen Platzbedarf punkten die leistungsstarken Kältetrockner der Serie Secotec TG nun auch noch mit einer neuen Abluftregelung. Das macht sie zu den wirtschaftlichen Spitzenleistern in der Druckluftaufbereitung. Mit einem Volumenstrom von bis zu 98 m³/min für die Großindustrie gemacht, sorgen die […]...

Anstatt dem Innenbereich Wärme zu entziehen und sie nach außen abzugeben, nutzt sie die draußen gespeicherte Energie und wärmt so den Innenbereich. ?Als Energiequelle für Wärmepumpen kommen das Erdreich, die Luft und das Grundwasser in Frage?, erklärt Andreas Skrypietz, Projektleiter der Klimaschutz- und Informationskampagne ?Haus sanieren ? profitieren? der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). ?So kann man quasi Energie im eigenen Garten schöpfen ? u...