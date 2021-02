Virtuell zum Spezialisten für Sonnenstrom

Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich der Anteil der Photovoltaik an der Stromerzeugung in Deutschland von 1,8 auf 8,9 Prozent nahezu verfünffacht. Die zu Jahresbeginn in Kraft getretene Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2021) setzt zusätzliche Impulse für den Ausbau ? insbesondere durch die Umlagebefreiung des Eigenverbrauchs von Privaterzeugern und die Erleichterungen für die Errichtung von Mieterstromanlagen. Eine steigende Nachfrage nach Photovoltaikanlagen gilt als wahrscheinlich.

Damit wächst auch der Bedarf an ausgebildeten Fachkräften für die Installation und den Betrieb dieser Anlagen. Ein Bedarf, dem der VDE VERLAG mit seinem gemeinsam mit der DGS ? Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie ? veranstalteten fünftägigen Zertifikatslehrgang begegnet. Hier erhalten Teilnehmer das Rüstzeug für die fach- und normgerechte Planung, Installation, Montage, Inbetriebnahme sowie den Betrieb und die Wartung von Photovoltaikanlagen.

Planbar und sicher: online weiterbilden

Um in Zeiten der Corona-Pandemie aktiv zur Reduzierung von Kontakten beizutragen und gleichzeitig für potenzielle Teilnehmer Planungssicherheit zu schaffen, wird der Intensivkurs ganzährig als Online-Seminar angeboten. Die Lerninhalte werden in mehreren, jeweils 90minütigen Online-Einheiten pro Tag vermittelt, ein reger Austausch mit den Referenten und anderen Seminarteilnehmern findet in einem virtuellen Seminarraum statt. Außerdem steht über den gesamten Seminarzeitraum hinweg ein*e VDE-Mitarbeiter*in für technische und organisatorische Fragen zur Verfügung.

Das Online-Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte der Elektro- und Solarbranche sowie von Unternehmen der Energiewirtschaft wie Energieversorgern oder Netzbetreiber. Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit kostenlos an einer schriftlichen Abschlussprüfung teilzunehmen und bei erfolgreichem Bestehen die Zertifizierung zur Fachkraft für Photovoltaik (VDE/DGS) zur erwerben.

Für 2021 sind insgesamt vier Termine für das Online-Seminar geplant: der nächste Kurs findet vom 26.-30. April statt.

