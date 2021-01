Vierkanttöpfe, Marketing-Trays und mehr

Ressourcenschonung ist Trumpf ? das gilt nicht nur für die mengenstarken Rundtopf-Serien. Pöppelmann TEKU®, Spezialist für Produkte für den Erwerbsgartenbau, präsentiert weitere nachhaltigere Produktkategorien mit zahlreichen Artikeln, die nachweislich vollständig recyclingfähig sind.

PCR Recyclable: Komplett aus Recyclingmaterial produziert und recyclingfähig

Ob Vierkanttöpfe der Serie VQB, Marketing-Trays der Serie PT, Transport- und Kulturtrays Normpack 200 und 400 sowie der Serie TP oder Transportkisten der Serie TK ?Pöppelmann TEKU®sorgt mit der Kategorie PCR Recyclable für nachhaltigeren Umgang mit Kunststoff: Alle Produkte dieser Sparte werden aus 100 Prozent PCR (nicht spezifiziertes Post-Consumer-Recycling-Material aus z. B. DE, F, DK, NL, AT, CH, NO, GB) hergestellt. Nach Verwendung können sie dem Materialkreislauf wieder zugeführt werden: Ihre 100-prozentige Recyclingfähigkeit wurde vom Institut cyclos-HTP bestätigt und zertifiziert. Darüber hinaus belegt das vertrauenswürdige Umweltzeichen Blauer Engel den Einsatz von PCR-Material und somit die hohen Ansprüche an eine umweltfreundliche Gestaltung dieser Produkte.

Recyclable: Zu 100 Prozent recyclingfähig

Die Kategorie Recyclable umfasst Dekorcontainer der Serie PDB, Orchideentöpfe der Serien MPB und MCO und Stützgitter der Serie STG, Blumenampeln der Serien MAK, MAL und TCA, Hänger der Serien A und MHB sowie Coverpots der Serie MDF. Zur Herstellung dieser Produkte wird PCR (nicht spezifiziertes Post-Consumer-Recycling-Material aus z. B. DE, F, DK, NL, AT, CH, NO, GB), teilweise in Kombination mit Post-Industrial-Material (PIR), und teilweise nur Neuware eingesetzt. Auch diese Artikel sind komplett recyclingfähig, ebenfalls zertifiziert vom Institut cyclos-HTP.

Die Pöppelmann GmbH & Co. KG aus dem niedersächsischen Lohne ist einer der führenden Hersteller in der kunststoffverarbeitenden Industrie. Mit über 2.500 Mitarbeitern weltweit produziert das Unternehmen an fünf Standorten Standardprodukte und Sonderanfertigungen aus Kunststoff.

