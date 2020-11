VIBA-EX entfernt zuverlässig Viren und Bakterien in der Raumluft

Erstellt von Presse Allgemein

Auch wenn es bald einen zugelassenen Impfstoff gegen Covid-19 gibt, wird es noch eine Weile dauern, bis ein Großteil der Bevölkerung gegen das Virus geimpft ist. Insofern gilt es, sich weiterhin zu schützen ? mit Einhaltung der AHA-Regeln und regelmäßigem Lüften. Darüber hinaus helfen Luftentkeimungsgeräte wie etwa das VIBA-EX, die Viruslast in Räumen deutlich zu senken.

Es ist erwiesen, dass sich mit bestimmten Raumluftreinigern, die Viruslast deutlich reduzieren lässt. Ein Produkt, das z.B. für Wartezimmer von Arztpraxen, in Apotheken, in Klassenzimmern, Tagungsräumen, Friseursalons, Kosmetikstudios, Fitnessstudios oder auch Gaststätten und Restaurants geeignet ist, ist das UV-Luftentkeimungsgerät VIBA-EX. Es sorgt dafür, dass dort, wo Menschen längere Zeit mit wenig Distanz in einem Raum zusammentreffen, die Keimbelastung der Atemluft konstant niedrig gehalten wird. Das VIBA-EX eignet sich für Räume mit einer maximalen Größe von 100 m². Es ist 1,30 Meter hoch, schlank, in hochwertiger Edelstahlausführung, flüsterleise und einfach im Aufbau und der Bedienung.

Wirksame UV-Entkeimung der Luft

VIBA-EX funktioniert wie folgt: Durch einen Luftstrom, den die sich im Raum befindlichen Personen kaum bemerken, wird deren Atemluft angesaugt und durch die tiefliegenden Ansaugöffnungen am Boden in das Gerät geleitet. Im Geräteinneren wird die Luft mit einer speziell entwickelten Wirbelströmungstechnologie spiralförmig nach oben zirkuliert während eine leistungsstarke UV- Lampe genügend Zeit hat, die Viren und Bakterien in der Luft zu deaktivieren und abzutöten. Bis zu 20 Sekunden beträgt die Aufenthaltsdauer der Luft im Gerät. Der Vorteil dieser ungewöhnlich hohen Verweilzeit: die in der Luft befindlichen Bakterien und Viren werden entfernt; sogar die Zahl der speziell für Allergiker problematischen Pilzsporen wird deutlich reduziert. Susanne Fecht vom Alpenhof in Murnau hat zwei Geräte angeschafft: ?Sie stehen bei uns in der Bar und am Rezeptionstresen, somit in der Lobby. Die bisherigen Rückmeldungen waren sehr positiv. Der Luftentkeimer vermittelt den Gästen ein Gefühl von Sicherheit. Das Design ist dezent und somit im ganzen Hotel einsetzbar.?

Die Methode der UV-Entkeimung von Luft ist chemikalienfrei und vollkommen unschädlich. Eine spezielle Kapselung gegen austretendes UV-Licht schützt absolut zuverlässig die Augen von Personen und Haustieren, die sich im Raum aufhalten. Das Produkt entkeimt die Atemluft mehrfach pro Tag automatisch. Es wurde für den Dauerbetrieb entwickelt. Die Betriebskosten sind extrem gering. Das Gerät kostet ab Werk 1.550 ? zzgl. MwSt.

Seit mehr als 45 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt die GIMAT GmbH weltweit Messtechniken für Flüssigkeiten, wo teilweise auch UV-Lampen zum Einsatz kommen. Das Wissen um die Wirkung von UV-C-Licht wurde jetzt in das neue Produktfeld der Luftentkeimer und -reiniger übertragen.

Weitere Artikel zum Thema:: Nachgewiesen: Photokatalytischer HEPA Filter macht Viren und Bakterien in Innenräumen unschädlich (Mynewsdesk) * Durch die Universität von Florida wurden infektiöse SARS-CoV-2 in der Luft und damit die Übertragung durch Aerosole nachgewiesen * Mobile Filteranlagen können neben kontrolliertem Stoßläuften zur Aerosolsenkung beitragen (Studie Bundeswehruniversität München) * Die wissenschaftlich nachgewiesene Technologie zur Reduktion der Virenlast in der Luft ist jetzt in Form des einzigartigen Luftreinigers “AiroDoctor” dank der […]... Nachgewiesen: Photokatalytischer HEPA Filter macht Viren und Bakterien in Innenräumen unschädlich (Mynewsdesk) * Durch die Universität von Florida wurden infektiöse SARS-CoV-2 in der Luft und damit die Übertragung durch Aerosole nachgewiesen * Mobile Filteranlagen können neben kontrolliertem Stoßläuften zur Aerosolsenkung beitragen (Studie Bundeswehruniversität München) * Die wissenschaftlich nachgewiesene Technologie zur Reduktion der Virenlast in der Luft ist jetzt in Form des einzigartigen Luftreinigers “AiroDoctor” dank der ScreenSource […]... Technische Unterstützung im Kampf gegen Corona-Viren Wenn der Sommer endet und die kälteren Jahreszeiten beginnen, verändern sich auch die Bedingungen, unter denen wir aktuell mit der allgegenwärtigen Corona-Gefahr leben. Das Berliner Unternehmen uviblox® bietet mit dem AirCleaner eine technische Möglichkeit, das Infektionsrisiko in geschlossenen Räumen zu senken. SARS-CoV-2 gibt den Virologen wenig Rätsel auf, wenn es um die Frage geht, wie […]... Bei zu niedriger Luftfeuchte findet keine Inaktivierung der SARS-CoV-2 Viren mehr statt Ein Raumklima wie im Sommer schaffen Virale Atemwegserkrankungen treten meist in der Winterheizperiode auf. Dafür verantwortlich ist der geringe Wasseranteil in der kalten Außenluft. In den beheizten Büros, Klassenzimmern und Gasträumen führt dies schnell zu einer sehr geringen Luftfeuchte. Die Heizenergie nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf und lässt die relative Feuchte je nach Raumtemperatur […]... Bei zu niedriger Luftfeuchte findet keine Inaktivierung der SARS-CoV-2 Viren mehr statt Ein Raumklima wie im Sommer schaffen Virale Atemwegserkrankungen treten meist in der Winterheizperiode auf. Dafür verantwortlich ist der geringe Wasseranteil in der kalten Außenluft. In den beheizten Büros, Klassenzimmern und Gasträumen führt dies schnell zu einer sehr geringen Luftfeuchte. Die Heizenergie nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf und lässt die relative Feuchte je nach Raumtemperatur […]...