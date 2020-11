Marken Refresh für ista: Digital, nachhaltig, nah am Menschen

Erstellt von Presse Allgemein

ista ist das international führende Technologie-Unternehmen im Management von Energie- und Wasserverbräuchen und bietet seinen Kunden smarte Technologien und Dienstleistungen für den optimalen Einsatz wertvoller Ressourcen. Seit 2011 begleitet wirDesign das Unternehmen bei seinem stetigen Wandel.

Zuletzt haben wir das Corporate Design überarbeitet, denn die Transformation des Unternehmens hin zu »Digital, nachhaltig, nah am Menschen« sollte auch nach außen hin sichtbar sein. Alles ist an diesem Credo ausgerichtet, wobei wir evolutionär vorgegangen sind, denn die bestehenden Marken-Assets sollten nicht verloren gehen.

Besonders stolz sind wir zusammen mit ista über die ikonische und jetzt neu aufgelegte PowerWave, sowie die dynamische Nutzung des i-Punkts von ista. Entstanden ist so ein frisches Designsystem, das flexibel und zielgruppengerecht genutzt werden kann.

David Sebastian, Senior Brand Manager ista International (Corporate Communication & Public Affairs): “ista ist längst nicht mehr der bloße »Ableser«, sondern ein digitales und grünes Tech-Unternehmen ? also müssen wir auch so auftreten! Deswegen vollziehen wir einen umfänglichen Corporate Design-Refresh, um unsere Marke zeitgemäß darzustellen, nach innen zu pushen, sowie nach außen zu schärfen. Dabei arbeiten wir agil, dialogisch und ambitioniert. Ein großes Dankeschön daher an das ista-wirDesign-Team; well done. Onwards!”

Zur Einführung des Design-Refresh haben wir unterstützend im Web einen Onepager umgesetzt, die alle wichtigen Informationen zum Design enthält. Hier finden ista Mitarbeitende und Partneragenturen alle essenziellen Design-Assets wie Logos, Farbdateien, InDesign-Templates etc. zum Nachlesen und Downloaden.

Die wirDesign communication AG ist eine kreative Marken- und Designagentur. Seit der Gründung 1983 ist wirDesign unabhängig und inhabergeführt. Mit rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Standorten Braunschweig und Berlin gehört wirDesign zu den größten Marken- und Corporate Design Agenturen Deutschlands. Die Schwerpunkte: Branding, Brand Management, Design, Kommunikation. wirDesign arbeitet seit vielen Jahren nach New Work-Ansätzen ? selbstverantwortlich und ohne formelle Hierarchien. Zu den Auftraggebern der Agentur gehören u.a. Bertelsmann Stiftung, Bosch, BVR, comdirect, Continental, Deutsche Bahn, DSGV, Hildegard Braukmann, ING, ista International, Sana Kliniken, Stadt Saarbrücken, Städtische Werke Magdeburg, Sulzer, PROVINZIAL, TÜV Rheinland, Uniklinik Köln, Volkswagen und VR Payment.

www.wirDesign.de

