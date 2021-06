Verwitterung von Asbestzement: Setzen alte Asbestdächer Fasern frei-

Erstellt von Presse Allgemein

Seit fast 30 Jahren gilt in Deutschland das Asbestverbot. Das heißt auch, dass die gängigen Asbestprodukte wie Faserzemente besonders im Außenbereich seit dieser Zeit der Verwitterung ausgesetzt sind. Was dies für das Material und die eventuelle Faserfreisetzung bedeutet, hat jetzt ein norwegisches Forscherteam erkundet [Ervik et al. 2021].

Dazu wurden Proben von rund 50 Jahre alten Asbestzementdächern untersucht. Sowohl im Bewuchs als auch in Wasserproben aus den Regenrinnen fanden sich Asbestfasern. Zudem wurden freigewitterte Fasern auf der Wetterseite der Asbestzemente festgestellt, während diese an den geschützten Unterseiten nicht zu beobachten waren.

Parallel genommene Luftproben im Abwind der Dächer zeigten sich unauffällig. Vermutlich werden die freigewitterten Fasern hauptsächlich durch Regenwasser mobilisiert.

Auch wenn die Ergebnisse streng genommen für die klimatischen Verhältnisse in Norwegen gelten und die untersuchten Dächer rund 50 Jahre alt waren (in Norwegen gilt seit 1984 ein Verbot für Asbestzement als Dacheindeckung), kann man hier einiges über das Langzeitverhalten dieser Dachbedeckung lernen. Prinzipiell dürften die Erkenntnisse auch auf andere Länder wie Deutschland über tragbar sein, wo die Asbestdächer ebenfalls bereits jahrzehtelang der Witterung ausgesetzt sind.

Eine ausführlichere Diskussion zum Thema ?Verwitterung von Asbestdächern? hat unser Kollege Dr. Gunnar Ries in einem umfassenden Fachblogeintrag bei scilogs.spektrum.de veröffentlicht.

Die Originalstudie:

Ervik, T., Eriksen, S. & Graff, P., Mobilization of asbestos fibers by weathering of a corrugated asbestos cement roof, Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 18 (3), 110-117, 2021.

Weitere Artikel zum Thema:: ProStAir: Mit recycelten Fasern zu weniger Schadstoffausstoß Je schwerer ein Kraftfahrzeug, desto höher sein Abgasausstoß. Die Automobilindustrie versucht seit Jahren gegenzusteuern, indem vermehrt Leichtbauteile zum Einsatz kommen. Diese bestehen in der Regel aus carbonfaserverstärkten Kunststoffen (CFK). Das Fraunhofer ITWM unterstützt mit seiner Simulations-Expertise die Entwicklung neuartiger CFK-Fasern im Projekt ProStAir. Die CO2-Bilanz von originären Carbonfasern (CF) wird kritisch gesehen, aufgrund der energieintensiven […]... Blaue Blitze im antarktischen Eis: Neutrinos setzen Energie frei / Neutrino Energy Group strebt Anwendung auf Elektromobilität an (FOTO) Nun beweisen auch winzige „blaue Blitze“ in den Tiefen der Antarktis, dass die „Geisterteilchen“ Neutrinos Energie freisetzen können. Ein Bericht des US-Fachmagazins „Nature“ über Experimente am Südpol, der in deutschen Medien breiten Niederschlag fand, bestätigt die Ziele der Neutrino Energy Group. „Die Diskussion um die Neutrinos nimmt langsam Gestalt an – im Vergleich zu manchen […]... Windkraftanlagen: Brennende Gondeln und „fiese Fasern“. Vor zwei Jahren wollte sich daher der TÜV als Prüforgan für Pflichtkontrollen für Windräder ins Spiel bringen. Der TÜV wies darauf hin, dass es sich bei den Windkraftanlagen um große Industrieanlagen handele, die entsprechend regelmäßig von unabhängigen Prüforganisationen untersucht werden müssten. Bisher müssen lediglich die Aufzüge im Inneren der Türme geprüft werden, nicht aber die […]... Wir kaufen Ihre alte Heizung für 1500 Euro … Sie beabsichtigen Ihre alte Heizung auszutauschen und mit einer effizienten Wärmepumpe zu ersetzen. Wir kaufen Ihre alte Heizung und zahlen Ihnen beim Kauf einer Wärmepumpe mit Installation durch uns 1500 Euro in der Metropolregion Nürnberg. Alte Heizung raus … Wärmepumpe rein Es ist Zeit für eine flüsterleise Wärmepumpe. Die neue Panasonic T-Cap ersetzt Ihre bisherige […]... Alte Dächer mit Solaranlage belegen ? Kann man alte Dächer mit Photovoltaikanlagen belegen? Immer wieder taucht die Frage auf, ist mein Dach nicht zu alt für eine Photovoltaikanlage? Was kostet der Abbau und Aufbau, wenn man die Ziegel ersetzen muss. In der Regel sind Ziegel recht langlebig bis zu 100 Jahre können Ziegel ihren Dienst tun. Dabei ist es egal ob […]...