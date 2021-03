Versorgungssicherheit in Brandenburg: E.DIS stellt Stromversorgung nach Störung in Mahlow zügig wieder her

Erstellt von Presse Allgemein

Fürstenwalde/Spree. Nach der Störung im Stromnetz hat E.DIS die Stromversorgung in Mahlow rasch wieder hergestellt. Die Experten des Netzbetreibers reagierten innerhalb kürzester Zeit, nachdem eine Fremdfirma, die nicht für E.DIS tätig war, ein Mittelspannungskabel beschädigt hatte. Diese Beschädigung am Stromnetz hatte zunächst einen Stromausfall im Zentrum von Mahlow in Brandenburg zur Folge. Doch der Netzbetreiber ist für solche Fälle vorbereitet: Nach intensiver Schadensermittlung und -untersuchung konnte E.DIS durch unverzüglich eingeleitete Umschaltmaßnahmen innerhalb weniger Stunden wieder zuschalten und so zumindest einen Teil der vom Netz getrennten Kunden wiederversorgen. Auch die übrigen Netzkunden wurden von dem Netzbetreiber nach Abschluss der Schadensuntersuchung relativ zügig – noch vor Abschluss der Reparaturarbeiten – wiederversorgt. Informationen von E.DIS über Netzstabilität und Versorgungssicherheit unter www.e-dis.de.

E.DIS hat für die Netzsicherheit stets eine Störungsbereitschaft im Einsatz, die zügig zur Schadenstelle am Strom- oder Gasnetz ausrücken und den Schaden beheben kann. Darüber hinaus arbeitet der Netzbetreiber als verlässlicher Partner mit Dienstleistern zusammen, die bei der Wiederherstellung der Stromversorgung unterstützten. In Mahlow in Brandenburg war neben den Experten von E.DIS auch die Fachfirma Rohrleitungs- und Anlagenbau aus Königs Wusterhausen (RAKW) im Einsatz. Weitere Informationen zur Störungsbeseitigung von E.DIS sind unter https://www.maz-online.de/Lokales/Teltow-Flaeming/Blankenfelde-Mahlow/Blankenfelde-Mahlow-Stromausfall-im-Zentrum-von-Mahlow zu finden.

Unbemerkt von den angeschlossenen Haushalten haben E.DIS und RAKW den Schaden am Stromnetz im Kreis Teltow-Fläming noch am selben Abend behoben. Der Netzbetreiber hat das beschädigte Kabel repariert und somit die Versorgungssicherheit in der Brandenburger Gemeinde Blankenfelde-Mahlow wieder vollständig hergestellt. Trotz Corona-Pandemie stellt E.DIS die Netzsicherheit und Netzstabilität in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zu jeder Zeit sicher. Alle Wartungs- und Prüfarbeiten führt der Netzbetreiber mit entsprechenden Konzepten für den Gesundheitsschutz der Belegschaft durch. Auch alle Wartungs- und Prüfarbeiten in der Region Teltow-Fläming hat E.DIS termin- und qualitätsgerecht abgewickelt. Als systemrelevantes Unternehmen ist die Versorgung mit Strom und Gas durch den Netzbetreiber gewährleistet. Hierzu gehört der Neu- und Ersatzbau von Anlagen am Stromnetz und Gasnetz, die E.DIS nahtlos fortgeführt hat. Wer sich für die Versorgungssicherheit und Störungsbeseitigung interessiert, klickt auf www.e-dis.de.

Weitere Artikel zum Thema:: Netzausbau in Brandenburg: E.DIS investiert ins Stromnetz rund um Fürstenwalde Fürstenwalde/Spree. Die beauftragten Bau-Experten von E.DIS haben dieses Jahr in Brandenburg alle Hände voll zu tun. Allein in der Region Fürstenwalde plant der Netzbetreiber für 2021 insgesamt 15 größere Bauprojekte zum Netzausbau. Für die Netzsicherheit des Stromnetzes wird E.DIS in der Region Oder-Spree 15 Trafostationen neu errichten sowie jeweils drei Kilometer Mittelspannungs- und Niederspannungskabel verlegen. […]... Bad Belzig: Digitalisierung bei E.DIS für Netzsicherheit Der Netzbetreiber aus Brandenburg baut sechs intelligente Ortsnetzstationen und verlegt ein Erdkabel. Infos zum Stromnetz in Bad Belzig: www.e-dis.de.... Naturschutz bei E.DIS: Storchennest auf altem Strommast Netzbetreiber in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg errichtet Nisthilfe in Bad Doberan. Informationen zum Stromnetz und Artenschutz: www.e-dis.de.... E.DIS und WaldWelten: Klimaschutz in Brandenburg Eberswalde. E.DIS engagiert sich als Betreiber der Stromnetze und Gasnetze für den Klimaschutz in der Region. Hierzu gehört in erster Linie die Aufnahme Erneuerbarer Energien in das Stromnetz in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, um die Energiewende voranzubringen. In Ostdeutschland ist E.DIS Nummer eins bei der Einspeisung von Strom aus Windenergieanlagen. Zudem gehören Technologien zur CO2-Reduktion zum […]... E.DIS und WIND-projekt: erneuerbare Energien im Stromnetz Rostock. Dieses Projekt zeigt, wie Betreiber von Windparks sowie Netzbetreiber für die Energiewende „Gas geben“: Nach nur vier Monaten Bauzeit haben E.DIS und WIND-projekt ein neues Umspannwerk in Santow bei Grevesmühlen in Betrieb genommen. Es wird von nun an Strom aus erneuerbaren Energien, der im anliegenden Windpark erzeugt wird, in das Stromnetz des Netzbetreibers einspeisen. […]...