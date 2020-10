Vancouver, die erste Stadt der Welt, die Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty befürwortet

Westinghouse Electric Company und ENUSA Industrias Avanzadas (ENUSA) gaben heute die Installation von EnCore Fuel in Block 4 des Kernkraftwerks Doel von Engie Electrabel in Belgien bekannt. Dies ist der erste Einsatz von EnCore Fuel-Brennelementen in Europa, und die zweite Installation in einem kommerziellen Kernkraftwerk weltweit. “Der Einsatz von EnCore Fuel im Werk Doel ist […]...