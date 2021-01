Umstiegskampagne #hahntrinker von BRITA erreicht im Social Web zum Start eine halbe Million Menschen (FOTO)

10.000 Euro gehen als Weihnachtsspende des Experten für Trinkwasserfiltration an den WWF Die Weihnachtsspende der BRITA Gruppe ist im Laufe der Jahre eine intern wie extern hochgeschätzte Tradition geworden. Wurde in den vergangenen beiden Jahren soziales Engagement in der Region (2012 die Wiesbadener Tafel, 2013 die Clown-Doktoren im Rhein-Main-Gebiet) unterstützt, hat BRITA in diesem Jahr wieder einen internationalen Ansatz gewählt. 2014 erhält der WWF die...