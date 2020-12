Umgang mit Verpackungsabfall in Europa

Erstellt von Presse Allgemein

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg hat eine Broschüre ?Umgang mit Verpackungen in Europa? veröffentlicht. ?Jeder EU-Mitgliedsstaat handhabt den Umgang mit Verpackungen anders. Unternehmen müssen daher teils sehr unterschiedliche Anforderungen erfüllen?, sagt Kevin Ehmke, Referent für Industrie, Innovation, Umwelt und Energie der IHK Bonn/Rhein-Sieg. Einen ersten Überblick über die Regelungen bietet die auf der IHK-Homepage veröffentlichte Broschüre, die gemeinsam von Außenhandelskammern, Industrie- und Handelskammern sowie dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag erarbeitet wurde. Ehmke: ?Die Broschüre trägt der Novellierung der EU-Verpackungsrichtlinie 2018 Rechnung. Die neuen Regelungen wurden in den Mitgliedsstaaten umgesetzt, haben aber nicht zu einer Vereinheitlichung geführt.? Weiterhin gebe es von Land zu Land Unterschiede ? es werde jedoch vorausgesetzt, dass Hersteller, Handel und Importeure ihre jeweiligen Pflichten kennen. Diese Broschüre fasst in kurzer Form die wichtigsten Informationen zusammen. Abrufbar ist die Broschüre unter www.ihk-bonn.de, Webcode @3357.