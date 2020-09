Umfassende Lösungen für die Wasserstoffwirtschaft

Erstellt von Presse Allgemein

Unter der Überschrift ?Hydrogen: fueling a green future? hat TÜV SÜD seine umfassenden Leistungen für eine sichere und nachhaltige Wasserstoffwirtschaft zusammengefasst. Als Energieträger bietet Wasserstoff ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten für eine ?grüne Zukunft?.

?Für die Umsetzung der Energiewende und die Erfüllung der Klimaziele wird Wasserstoff als Energieträger eine entscheidende Rolle spielen?, sagt Reiner Block, Leiter der Division Industry Service von TÜV SÜD. Als Speichermedium ermöglicht Wasserstoff den Ausgleich der schwankenden Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien. Zudem schafft Wasserstoff eine Verbindung zwischen Strom-, Wärme- und Gasnetzen sowie dem Verkehrsbereich und der Industrie.

TÜV SÜD hat bereits umfangreiche Expertise und Erfahrungen mit Wasserstofftechnologien. ?Mit unseren Aktivitäten begleiten wir die komplette Wertschöpfungskette ? von der Erzeugung über die Speicherung und Verteilung bis zur Anwendung in verschiedensten Bereichen beispielsweise in der industriellen Produktion oder im Verkehrssektor?, erklärt Block. Die englischsprachige Landing Page bietet unter www.tuvsud.com/hydrogen einen umfassenden Überblick über die einzelnen Leistungen. Sie gliedert sich in die Kapitel ?Production of hydrogen?, ?Transmission, distribution and storage of hydrogen? und ?Consumption or usage of hydrogen?.

Mit ihrer breiten Kompetenzbasis ermöglichen die interdisziplinären Expertenteams von TÜV SÜD nicht nur die ganzheitliche Betrachtung komplexer Wasserstoffprojekte, sondern auch individuelle Lösungen für verschiedenste Aufgabenstellungen. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, die Zukunftschance Wasserstoff zu entwickeln, den Ausbau von Erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben und die angestrebte Dekarbonisierung zu fördern.

Die Hydrogen Landing Page von TÜV SÜD ist zu finden unter www.tuvsud.com/hydrogen.

Im Jahr 1866 als Dampfkesselrevisionsverein gegründet, ist TÜV SÜD heute ein weltweit tätiges Unternehmen. Mehr als 25.000 Mitarbeiter sorgen an über 1.000 Standorten in rund 50 Ländern für die Optimierung von Technik, Systemen und Know-how. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, technische Innovationen wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder Erneuerbare Energien sicher und zuverlässig zu machen. www.tuvsud.com/de

Weitere Artikel zum Thema:: E-world 2016: VOLTARIS präsentiert umfassende Lösungen zum Smart Meter Rollout Der Messeauftritt von VOLTARIS auf der kommenden E-world energy & water in Essen steht ganz im Zeichen des bevorstehenden Smart Meter Rollouts. Der Energieexperte bietet Energieversorgern in diesem Entscheidungs- und Gestaltungsprozess anbieterunabhängige Unterstützung an. Am Messestand 217 in Halle 4.0 präsentiert VOLTARIS vom 16. bis 18. Februar das komplette Dienstleistungsspektrum. Weiterhin informiert das Unternehmen zu […]... KMW befasst sich mit der wachsenden Wasserstoffwirtschaft Kaufbeurer Mikrosysteme Wiedemann (KMW) an der Druckmessung in Wasserstoff. In einem ersten Schritt entwickelte KMW Sensorelemente und Druckmessumformer für die Verteilungsinfrastruktur von Wasserstoff als Industriegas. Inzwischen ist die Nachfrage nach Wasserstoff als Kraftstoff für Fahrzeuge mit Elektroantrieb auf Brennstoffzellenbasis entstanden. Längerfristig besteht die Aussicht, dass große Kolbenmotoren Wasserstoff oder daraus abgeleitete kohlenstoffarme synthetische Kraftstoffe verbrennen […]... Umfassende Informationenüber Mini-KWK Der Markt für kleine KWK-Anlagen, die auch als Mini- und Mikro-KWK bezeichnet werden, hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Viele neue Module bereichern das Angebot. Die Auswahl an Mini-KWK-Anlagen ist so umfangreich, dass das Anwendungsgebiet vom Einfamilienhaus bis zu großen Wohngebäuden, Schulen, Hotels, Gewerbe- und Industriebauten reicht. Veränderungen ergaben sich im Laufe der […]... Umfassende Marktübersicht über Blockheizkraftwerke In den letzten Jahrzehnten hat die Arbeitsgemeinschaft für den sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e. V. (ASUE) in regelmäßigen Abständen die Marktübersicht “BHKW-Kenndaten” aktualisiert. Die letzte Broschüre “BHKW-Kenndaten 2014/2015” wurde zusammen mit dem BHKW-Infozentrum erstellt. Die BHKW-Kenndaten ermöglichten in Form einer Broschüre eine nahezu komplette Marktübersicht über alle Anbieter und Module von motorischen Blockheizkraftwerken, die in […]... Umfassende Expertise für die Prüfung von Feuerstätten Hersteller von Feuerstätten sehen sich vermehrt mit den Anforderungen der europäischen Verordnungen zur Ökodesign- und Labeling-Richtlinie sowie der Norm DIN EN 16510-1 konfrontiert. Zudem sind bereits bestehende und aktuell diskutierte nationale Anforderungen zu berücksichtigen bzw. zu erfüllen. TÜV SÜD informiert auf der Progetto Fuoco in Verona vom 19. bis 22. Februar 2020 über gesetzliche und […]...