TNG Limited und SMS group setzen auf türkisen Wasserstoff (H2) aus Methan für die CO2-neutrale Vorreduktion von Titanomagnetit-Erzen

Erstellt von Presse Allgemein

Das australische Bergbauunternehmen TNG Limited mit Sitz in Perth, Australien und SMS group (www.sms-group.com) setzen im Zuge der Entwicklung des Mt. Peake Titan/Vanadium/Eisen-Projektes im Northern Territory, Australien, auf die Erzeugung von CO2-neutral hergestelltem Wasserstoff. Dieser türkis erzeugte Wasserstoff wird als Reduktionsmittel eingesetzt, um aus feinpulvrigem Titanomagnetit-Erzkonzentrat die Metalle Titan/Vanadium und Eisen klimaneutral zu gewinnen.

TNG Limited und SMS group haben vereinbart, gemeinsam in die Entwicklung einer komplementären Technologie für die Wasserstofferzeugung zu investieren. Auf Grund der beschränkten Verfügbarkeit von CO2-neutral erzeugter elektrischer Energie setzt man in diesem Prozess auf die Zerlegung von Methan (Erdgas oder Biomethan) in Wasserstoff und festen Kohlenstoff, die verglichen mit alternativen, grünen Verfahren zur Wasserstoffproduktion mit rund einem Drittel des elektrischen Energieeinsatzes auskommt. Der elektrische Energieverbrauch des neuen Verfahrens wird mit 15 bis 18 kWh elektrischer Energie pro Kilogramm Wasserstoff angenommen. TNG Limited und SMS group planen in Europa, innerhalb des nächsten Jahres eine Demonstrationsanlage mit einer Produktionskapazität von 14 Kilogramm Wasserstoff pro Stunde zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Damit lassen sich jährlich rund 100 Tonnen Wasserstoff klimaneutral herstellen. Der gewählte Maßstab stellt eine solide Basis für die Vergrößerung auf die im Industrieeinsatz erforderlichen Kapazitäten dar.

Das Verfahren hat das Potenzial, für die Produktion von Wasserstoff und Synthesegas aus verschiedenen fossilen, biogenen und Abfallmaterialien eingesetzt zu werden. Dies eröffnet TNG Limited und SMS group zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten im schnell wachsenden Bereich der Wasserstoff- und E-Kraftstoff-Wirtschaft außerhalb des jeweiligen Kerngeschäfts. Ein Nebenprodukt dieses Verfahrens wird hochreines ?Carbon Black? sein, das derzeit zu einem Preis von rund 1.000 USD pro Tonne verkauft wird.

TNG Limited und SMS group haben in enger Zusammenarbeit mit führenden Instituten und Industriepartnern bereits in der Vergangenheit gemeinsam Lösungen für die effiziente Wirbelschicht-Direkt-Vorreduktion des sehr feinkörnigen Titanomagnetit-Erz-Konzentrates entwickelt und erfolgreich im Labormaßstab demonstriert.

?Das Mt. Peake Projekt von TNG bietet auf Grund der guten lokalen Verfügbarkeit von Methan sowie der spezifischen Charakteristika des eingesetzten hochwertigen Erzkonzentrates, die einer Wirbelschicht-Direktreduktion mit Wasserstoff sehr entgegenkommen, ideale Voraussetzungen für die industrielle Erstanwendung dieser Technologie.?, sagte Herbert Weissenbaeck, bei der SMS group zuständig für die Strategische Projektentwicklung, anlässlich der Bekanntgabe der Kooperationsvereinbarung.

?Wir sehen Australiens Industrie im Aufbruch in eine klimaneutrale Zukunft, und gehen davon aus, dass sich unsere Investition langfristig nicht nur für die Umwelt, sondern auch für unsere Aktionäre rechnet.?, sagte Paul Burton, CEO von TNG Limited.

SMS group ist eine Gruppe von international tätigen Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Stahl- und NE-Metallindustrie. Rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaften weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR.

Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung.

Weitere Artikel zum Thema:: Tractebel Wasserstoff-Forum: Mit grünem Wasserstoff die Energiewende meistern „H2 ist ein Schlüssel zur Energiewende“, stellte Dr. Thomas Brandstätt, Vorsitzender der Tractebel Engineering GmbH, in seinen begrüßenden Worten fest. Auf welch vielfältige Weise grüner Wasserstoff zu einer umweltfreundlichen Energieversorgung und Mobilität sowie zu einer nachhaltigen Industrie beitragen kann, erfuhren die Teilnehmer bei Vorträgen und Diskussionen. Der Erfahrungsaustausch stand im Mittelpunkt der erfolgreichen Veranstaltung. Felix […]... iWater Group Limited – Reinhard Lange wird neues Vorstandsmitglied Das Board der iWater Group Limited hat in seiner Sitzung am 01.10.2019 beschlossen, Reinhard Lange als weiteres Mitglied des Vorstands per 01.10.2019 zu berufen. Mit dem Verantwortungsbereich “Globalization & Logistics” wird das neue Vorstandsmitglied das operative Wachstum des Unternehmens mitverantworten. Reinhard Lange war von 1971 bis 2013 bei dem Logistikunternehmen Kühne + Nagel in verschiedenen […]... BMZ Group und Eurabus setzen Meilenstein in der E-Bus Industrie Die BMZ Group hat mit der Eurabus GmbH einen Vertrag mit einem Volumen von 150 Millionen Euro über die Lieferung von Batteriesystemen für E-Busse abgeschlossen. Der Rahmenvertrag umfasst eine langfristige Zusammenarbeit bezüglich Systemlösungen für E-Busse und bezieht sich auf mehr als 1.000 Batteriesysteme für Busse, die in den nächsten 2-3 Jahren geliefert werden. ?Der Vertrag […]... Blaue Blitze im antarktischen Eis: Neutrinos setzen Energie frei / Neutrino Energy Group strebt Anwendung auf Elektromobilität an (FOTO) Nun beweisen auch winzige “blaue Blitze” in den Tiefen der Antarktis, dass die “Geisterteilchen” Neutrinos Energie freisetzen können. Ein Bericht des US-Fachmagazins “Nature” über Experimente am Südpol, der in deutschen Medien breiten Niederschlag fand, bestätigt die Ziele der Neutrino Energy Group. “Die Diskussion um die Neutrinos nimmt langsam Gestalt an – im Vergleich zu manchen […]... Rätselhaftes Methan tselhaftes Methan Als Bremer Wissenschaftler des MARUM und des Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie kürzlich Isotopengehalte von Methan aus weltweiten Meeresablagerungen eingehender untersuchten, stießen sie immer wieder auf ein seltsames Phänomen: Dort, wo Mikroorganismen mit Hilfe von Sulfat im Meeresboden Methan verbrauchen, blieb im restlichen Methan nicht wie erwartet schwerer Kohlenstoff-13 zurück, sondern leichter Kohlenstoff-12. "Dieser Befund wur...