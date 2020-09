Solar – lohnenswert oder unsinnig

Die iKratos BalkonSolar Anlage passt für jede Wohnung mit Balkon- egal ob Eigentum oder Miete. Schnell installiert – ruck zuck eigener Strom. Die Panasonic – Balkon Solar – Plug and Play Solaranlage Aber – Wie funktioniert die Balkon Solar Anlage? Das iKratos – Panasonic BalkonSolar System ist eine kompakte Photovoltaikanlage. Sie besteht aus Solarmodul der […]...

Der Strom Ihrer Photovoltaikanlage wird in der Regel ins Netz eingespeist oder selbst verbraucht. Bevor Sie sich für eine Photovoltaikanlage in Bayern entscheiden, sollten Sie rechnen, ob und wann sich Ihre Investitionskosten amortisieren. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab: Größe des Eigenverbrauches die Photovoltaikanlage, Sonneneinstrahlung sowie Ausrichtung und Neigungswinkel der geplanten Anlagefläche. So gibt es […]...