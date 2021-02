Tipps – Wärmepumpe – die richtige Heizung

Wärmepumpe ersetzt Ihre Öl oder Gasheizung Ihr Heizölverbrauch liegt bei maximal 2.300 Liter Heizöl. Sparen Sie ab sofort Geld – Tauschen Sie jetzt Ihre alte Heizung gegen eine Wärmepumpe. Dabei ist es egal ob Fussbodenheizung oder Heizkörper vorhanden sind, es ist in jedem Haus machbar. Eine Wärmepumpe ist modern und zuverlässig und lässt sich leicht […]...

Öl oder Gas Heizungen sind oft überdimensioniert und verbrauchen dadurch mehr Energie als nötig. Zudem ist gerade in der Übergangszeit – im Herbst oder Frühjahr eine kleinere Heizleistung notwendig – deshalb wurden kleine Hybrid Wärmepumpen entwickelt die dieses Defizit optimal ergänzen. Hybrid-Wärmepumpen können bis zu 50% Energiekosten sparen – und sind für jedes Haus geeignet […]...

WÄRMEPUMPE – Heizen mit Naturenergie – Wärmepumpe anstelle der Heizung – iKratos bietet Installation von Wärmepumpen in Nürnberg Fürth Erlangen & Forchheim Moderne Wärmepumpen sind ideal im Neu- oder Altbau. Die Natur bietet soviel Energie, die in der Luft aber auch in der Erde steckt – eine Wärmepumpe macht daraus Heizenergie. Speziell für vorhandene Häuser […]...