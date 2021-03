Temperieren unter Druck ermöglicht realitätsnahe Prüfszenarien

Erstellt von Presse Allgemein

LAUDA, der Weltmarktführer für Temperiergeräte und -anlagen, erweitert die erfolgreiche Reihe der Integral Prozessthermostate um neue Modelle. Mit zwei Geräten der neuen, drucküberlagerten Variante Integral P sowie einem neuen, leistungsstarken Gerät der Variante T komplettiert LAUDA sein Portfolio für anspruchsvolle Temperieraufgaben und bietet zukünftig auch Modelle mit einer NRTL-Zertifizierung für den nordamerikanischen Markt an. Ergänzt werden die Neueinführungen durch die Durchflussregeleinheit MID 80, die reproduzierbare Prüfprozesse ermöglicht.

LAUDA Integral P: Mit Druck zur perfekten Temperatur

Die beiden Gerätetypen Integral IN 2050 PW und IN 2560 PW arbeiten nach dem Prinzip der Drucküberlagerung. Die Geräte, ausgestattet mit einem Druckbehälter aus Edelstahl, erweitern den Temperaturbereich von brennbaren Wärmeträgern erheblich. Der Einsatzbereich von Wasser/Glykol-Mischungen, üblicherweise genutzt in Prüfszenarien der Automobilindustrie, lässt sich so beispielsweise an der oberen Temperaturgrenze von 90 °C auf 140 °C erhöhen. Damit ermöglichen die neuen Integral P Prozessthermostate etwa die Prüfung von Antriebssystemen oder Stresstests unter realitätsnahen Bedingungen und günstigen Betriebskosten. Mit der Druckluftversorgung für die Drucküberlagerung kann an den Geräten ein Unterdruck zur Befüllung genutzt werden, der das Temperiermedium mit einem Vakuum von -0,2 bar in das Temperiergerät saugt. Ihren Einsatz haben Integral P Prozessthermostate im Arbeitstemperaturbereich von -40 bis 140 °C bei einer Kälteleistung von 20 bzw. 25 kW. Die Geräte sind hervorragend geeignet, um etwa im Bereich der Elektromobilität an Prüfständen zum Test von Elektromotoren oder Batterien eingesetzt zu werden.

Neues Modell der Integral T Gerätelinie erfüllt Bedarf nach leistungsstarker Temperierung

Aufgrund der hohen Nachfrage nach leistungsstarker Temperierung im Bereich der Pharmaindustrie erweitert LAUDA die Gerätelinie der Integral T Prozessthermostate um den IN 1830 TW mit 19 kW Kälteleistung. Der Prozessthermostat richtet sich an Anwender, die professionelle Temperierung in einem Arbeitstemperaturbereich von – 30 bis 150 °C benötigen. Durch das offene Hydrauliksystem sind LAUDA Integral T Prozessthermostate ideal für Temperierprozesse mit häufigem Verbraucher- oder Prüflingswechsel. Die neue Generation dieser Gerätelinie verfügt über ein modulares Schnittstellenkonzept und sorgt für maximale Vernetzung der Anwenderprozesse.

Mit der Durchflussregeleinheit MID 80 leistet LAUDA einen wichtigen Schritt von der reinen Temperaturkontrolle hin zum effizienten Energiemanagement. Ein magnetisch induktiver Durchflussmesser misst den Volumenstrom des Temperiermediums innerhalb der Applikation. Aus der Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf und dem Volumenstrom können die transferierten Energiemengen genau bestimmt werden. Die hochpräzise Messeinheit ermöglicht damit exakte und reproduzierbare Ergebnisse, die etwa bei Batterietests in der Elektromobilität unentbehrlich sind. Um ein hohes Qualitätsniveau in der Produktion zu erreichen, setzen dort validierte Prüfverfahren auf einen definierten Volumenstrom.

Wir sind LAUDA – Weltmarktführer für exakte Temperierung. Unsere Temperiergeräte und Heiz-/Kühlsysteme sind das Herz vieler Applikationen. Als Komplettanbieter gewährleisten wir die optimale Temperatur in Forschung, Produktion und Qualitätskontrolle. Wir sind der zuverlässige Partner insbesondere in den Branchen Automotive, Chemie/Pharma, Halbleiter und Labor-/Medizintechnik. Mit kompetenter Beratung und innovativen, umweltfreundlichen Konzepten begeistern wir unsere Kunden seit über 65 Jahren täglich neu – weltweit.

Weitere Artikel zum Thema:: Zukunft integriert LAUDA, der Weltmarktführer für Temperiergeräte und ?anlagen zur exakten Temperierung, baut sein umfangreiches Portfolio konsequent weiter aus. Mit der komplett neu entwickelten zukunftsweisenden LAUDA Integral Gerätelinie präsentiert das Unternehmen jetzt einen weiteren Meilenstein aus dem Bereich der professionellen Temperierung. Die leistungsstarken Integral Prozessthermostate sind bereits seit dem Jahr 2000 ein fester Bestandteil des LAUDA Portfolios […]... Die perfekte Temperierung für die Halbleiterindustrie Seit dem Jahr 2014 sind die thermoelektrischen Prozessthermostate, die ihren Einsatz bei der Temperierung von Ätzprozessen in der Halbleiterindustrie finden, durch die Akquisition von Noah Precision (jetzt LAUDA-Noah) fester Bestandteil des umfangreichen Portfolios von LAUDA. Jetzt hat der Weltmarktführer für exaktes Temperieren die bisherige POU Gerätelinie unter der Gerätelinie ?Semistat? komplett neu entwickelt und erweitert. […]... LAUDAüberzeugt mit dem LAUDA LOOP auf der Forum LABO 2017 Für den weltweit führenden Hersteller von Temperiergeräten und -anlagen LAUDA ist das diesjährige Forum LABO, welches vom 28. bis 30. März 2017 in Paris stattfand, mit zahlreichen interessanten Fachgesprächen sehr erfolgreich verlaufen. Ein ganz besonderes Highlight für die Fachbesucher war die Präsentation des neuartigen thermoelektrischen Umwälzthermostaten LAUDA LOOP auf Basis von Peltier-Technologie. Mittels eines Stromflusses […]... Grosser Erfolg auf der ACHEMA 2018 Mehrere Weltpremieren zeigte die LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG auf der ACHEMA 2018, der wichtigsten Leitmesse für Prozessindustrie und Labortechnik. Zu den Weltneuheiten gehörte neben neuen Integral und Ultracool Gerätelinien vor allem das neue Erscheinungsbild sämtlicher LAUDA Temperiergeräte. »Wir zeigen auf der ACHEMA 2018 erstmalig alle unsere Geräte im neuen Design«, erklärte […]... LAUDA Kryoheater Selecta Mit dem Kryoheater Selecta hat LAUDA eine neue Produktklasse von Temperiergeräten, die für die chemisch-pharmazeutische Produktion, ebenso wie für Simulationen von Umweltbedingungen in Prüfständen der Automobil- sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie optimiert ist. Anknüpfend an die Prozessthermostate Integral XT wurde für die Entwicklung der Kryoheater Selecta auf die Erfahrungen aus dem kundenindividuellen Anlagenbau der LAUDA […]...