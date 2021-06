Teamarbeit in der digitalen Gebäudetechnik

Erstellt von Presse Allgemein

Mit Zehnder gewinnt die wibutler alliance einen echten Experten für gesundes Raumklima als neues Mitglied. Der internationale Raumklimaspezialist wird zukünftig ein wichtiger Baustein dabei sein, wibutler als Industriestandard für digitale Gebäudetechnik zu etablieren. Eine herstellerübergreifende Vernetzung von Zehnder Komfort-Lüftungsgeräten auf der wibutler-Plattform wird deren Anwendungsmöglichkeiten nochmals erheblich steigern. Davon wird besonders die Fertighausindustrie profitieren.

Zehnder setzt für seine hersteller- und gewerkeübergreifende Vernetzung zukünftig auf wibutler, wofür der Raumklimaspezialist der wibutler alliance beitritt. Die Gemeinschaft von mittlerweile über 30 namhaften Industrieunternehmen setzt sich für einen zukunftsfähigen Standard in der digitalen Gebäudetechnik ein. Die Optimierung des heimischen Raumklimas gewinnt für Nutzerinnen und Nutzer intelligenter Wohnungstechnik immer weiter an Bedeutung, weswegen Zehnder Komfort-Lüftungsgeräte eine hervorragende Ergänzung zu den bereits bestehenden Möglichkeiten mit wibutler sind.

Von den neu entstehenden Anwendungsoptionen sollen unter anderem auch die Fertighausindustrie bzw. deren Bewohnerinnen und Bewohner profitieren. Beide Unternehmen möchten ihre Präsenz in diesem Bereich stärken und sehen dafür einen wichtigen Erfolgsfaktor in der herstellerübergreifenden Zusammenarbeit. In diesem Zusammenhang sollen nun die ersten Zehnder Komfort-Lüftungsgeräte zeitnah in das wibutler-System integriert werden. Dafür müssen nur noch die letzten technischen Anforderungen abgestimmt werden. Zugleich werden Zehnder und wibutler auch vertriebsseitig ihre Zusammenarbeit intensivieren. Immer mit dem Ziel, ein ganzheitliches Kundenangebot zu schaffen.

wibutler ist eine erfolgreiche Plattform für digitale Gebäudetechnik. Die Plattform basiert auf der wibutler iot device platform und dem wibutler home automation system. Diese eigens entwickelten Soft- und Hardwaretechnologien bilden gemeinsam ein skalierbares Lösungsangebot für alle gängigen Wohngebäude, vom Einfamilienhaus bis zum Quartier. Bereits 32 Industriepartner nutzen die Plattform, um ihre unterschiedlichen Produkte miteinander zu verbinden. Durch diesen Zusammenschluss bietet wibutler umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten für mehr Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort.

No related posts.