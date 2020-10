Tarifaufpasser mySwitch – automatisch im besten Strom – und Gastarif (FOTO)

– Mehr als 200 Stromanbieter haben Preiserhöhungen für das kommende Jahr vorgenommen – Treue Kunden in Grundversorgertarifen zahlen bei typischen Verbrauch von 3500 kWh im Schnitt 203 Euro mehr als wechselwillige Kunden – 3 Handlungsoptionen für Verbraucher: (1) Erhöhungen ignorieren und Mehrkosten in Kauf nehmen, (2) Tarif selber wechseln und sparen oder (3) mithilfe der […]...

Top-Kundenservice ist --gelb--. Das bestätigt nun auch die aktuelle Stromanbieter-Studie des unabhängigen Vergleichsportals CHECK24: "Den besten Service bietet Yello Strom (Yello Strom online)." Weiter heißt es: "Der Versorger überzeugte in allen Bereichen: umfangreicher Online-Service, kostenlose und gut erreichbare 24-Stunden-Hotline sowie schneller und umfassender E-Mailservice." Bei der Stromanbieter-Studie 2011 hat CHECK24 die Verbraucherf...

Auch in Sonderverträgen haben Energiekunden ein Sonderkündigungsrecht...

Das Verbraucherportal StromAuskunft (www.stromauskunft.de) bietet unter dem Namen “mySwitch” einen innovativen Wechselservice für Stromkunden an. Dabei macht mySwitch den Anbieterwechsel so leicht wie noch nie und bietet eine dauerhafte Tarifoptimierung an. “Für viele Kunden ist der reine Preisvergleich, wie man ihn von den etablierten Portalen Verivox oder Check24 kennt, nicht mehr der richtige Weg. Der […]...