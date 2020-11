Tanken in Bremen besonders preiswert / Kraftstoffpreise im Saarland derzeit am höchsten (FOTO)

Weitere Artikel zum Thema::

Nordländer tanken günstiger / Spritpreise im Saarland, Baden-Württemberg und Hessen am höchsten In keinem der 16 deutschen Bundesländer sind Benzin und Diesel derzeit so teuer wie im Saarland. Für einen Liter Super E10 müssen die Autofahrer dort im Durchschnitt 1,472 Euro bezahlen. Nur geringfügig günstiger ist Benzin in Baden-Württemberg (1,467 Euro) und Hessen (1,463 Euro). Diesel kostet im Saarland 1,206 Euro je Liter, auch hier liegen Baden-Württemberg […]...

Benzin in Südwestdeutschland besonders günstig / Tanken in Hamburg und Bremen am teuersten (FOTO) Autofahrer, die Benzin benötigen, tanken derzeit in Südwestdeutschland am günstigsten. Laut aktuellem Bundesländervergleich kostet ein Liter Super E10 in Rheinland-Pfalz und im Saarland durchschnittlich 1,377 Euro, das sind 4,6 Cent weniger als in Hamburg, wo man im Mittel 1,423 Euro bezahlen muss. Etwas anders zeigt sich das Bild bei Diesel: Mit durchschnittlich 1,261 Euro je […]...

Hamburger Autofahrer tanken am billigsten / Stadtstaaten am günstigsten / Thüringen und Saarland mit den höchsten Kraftstoffpreisen (FOTO) Hamburg ist derzeit das Maß der Dinge, zumindest wenn es um die Preise an den Zapfsäulen geht: In keinem anderen Bundesland sind die Kraftstoffpreise so niedrig und müssen die Autofahrer so wenig beim Tanken bezahlen wie in der Hansestadt. Ein Liter Super E10 kostet hier aktuell im Schnitt 1,318 Euro. Beim Zweitplatzierten, der Nachbarstadt Bremen, […]...

Norddeutsche tanken billiger / Kraftstoffpreise in Hamburg am niedrigsten, in Brandenburg und Sachsen-Anhalt am höchsten / Preisunterschiede von bis zu 5,5 Cent (FOTO) In Norddeutschland sind die Kraftstoffpreise derzeit spürbar niedriger als im Rest von Deutschland. Wie eine aktuelle ADAC-Untersuchung der Kraftstoffpreise in den deutschen Bundesländern zeigt, ist Diesel im Schnitt in Hamburg gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein am günstigsten. Auch bei Benzin hat Hamburg die Nase vorn. Einziger Ausreißer im Spitzenfeld unter den norddeutschen Bundesländern ist Rheinland-Pfalz […]...