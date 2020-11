Organische Düngung mit Langzeiteffekt und gutem Gewissen

Hersteller und Anwender diskutieren neue Erkenntnisse auf der VDI-Fachtagung LAND.TECHNIK FÜR PROFIS am 15. und 16. Februar 2012 in Töging am Inn...

Das Image und die Angebote von Ökoreisen haben sich in den vergangenen 20 Jahren stark verändert. In den Anfängen umweltverträglicher Reisen haben die Gäste oft in Zelten geschlafen. Wer “musste”, ist mit der Schaufel in der Hand in den Wald gestapft, um ein kleines Loch auszuheben. Längst ist Ökotourismus ein Wachstumsmarkt geworden, bei dem neben […]...